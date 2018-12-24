Ulefone Armor 6 - Tahmini Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Ulefone, şirketin dayanıklılık odaklı yeni akıllı telefonu Armor 6’yı resmi olarak tanıttı. Her türlü düşme, çarpma ve kazaya dayanıklı olacak şekilde tasarlanan Ulefone Armor 6, buna karşın muadillerine göre çok daha ince, şık ve kolay tutuş sağlayacak şekilde özel olarak tasarlandı.
Suya ve toza karşı dayanıklılığını IP68 sertifikasıyla kanıtlayan Armor 6, askeri sınıf MIL-STD-810G sertifikasıyla da sağlamlığını ve dayanıklılığını belgeliyor. Şirketin iddiasına göre cihaz, en düşük -20°C ve en yüksek 60°C olmak üzere aşırı sıcaklıklarda kullanılabiliyor. Uludağ’a kayak yapmaya gittiğinizde arayacağınız bir özellik.
Ulefone Armor 6 Özellikler
- MediaTek Helio P60 işlemci
- 6GB RAM, 128GB depolama
- 6.2 inç 2246 x 1080 piksel Full HD+ ekran
- 21MP RGB + 13MP monokrom çift arka kamera
- 13MP ön kamera
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, NFC
- 18W hızlı şarj destekli 5,000mAh batarya
Ulefone, Armor 6’yı resmi olarak tanıtmış olsa da cihazın fiyat etiketini henüz resmi olarak açıklamış değil. Şirketin açıklamasına göre cihaz, 2019 yılı içerisinde satışa sunulacak. Bu nedenle resmi fiyatın da birkaç hafta içinde ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Tahminler, cihazın 350-370 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı yönünde.