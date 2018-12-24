Ulefone Armor 6 - Tahmini Fiyatı ve Özellikleri

Ulefone, dayanıklı akıllı telefon severlerin yeni gözdesi olacak Ulefone Armor 6 modelini tanıttı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde üst düzey dayanıklılığa sahip olan cihaz, dağda bayırda ya da denizin dibinde kullanıcısını üzmeyecek bir performans sergiliyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Ulefone, şirketin dayanıklılık odaklı yeni akıllı telefonu Armor 6’yı resmi olarak tanıttı. Her türlü düşme, çarpma ve kazaya dayanıklı olacak şekilde tasarlanan Ulefone Armor 6, buna karşın muadillerine göre çok daha ince, şık ve kolay tutuş sağlayacak şekilde özel olarak tasarlandı.

Suya ve toza karşı dayanıklılığını IP68 sertifikasıyla kanıtlayan Armor 6, askeri sınıf MIL-STD-810G sertifikasıyla da sağlamlığını ve dayanıklılığını belgeliyor. Şirketin iddiasına göre cihaz, en düşük -20°C ve en yüksek 60°C olmak üzere aşırı sıcaklıklarda kullanılabiliyor. Uludağ’a kayak yapmaya gittiğinizde arayacağınız bir özellik.

Ulefone Armor 6 Özellikler

MediaTek Helio P60 işlemci

6GB RAM, 128GB depolama

6.2 inç 2246 x 1080 piksel Full HD+ ekran

21MP RGB + 13MP monokrom çift arka kamera

13MP ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, NFC

18W hızlı şarj destekli 5,000mAh batarya

Ulefone, Armor 6’yı resmi olarak tanıtmış olsa da cihazın fiyat etiketini henüz resmi olarak açıklamış değil. Şirketin açıklamasına göre cihaz, 2019 yılı içerisinde satışa sunulacak. Bu nedenle resmi fiyatın da birkaç hafta içinde ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Tahminler, cihazın 350-370 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı yönünde.