Ulefone'un MediaTek Dimensity 1000 5G'yi Kullanan Telefonu

2019 yılı bilindiği üzere 5G desteğinin telefonlarda ticari amaçla kullanıldığı ilk yıl oldu. Birçok ülke ve bölgede 5G ağı kurulmaya ve kullanılmaya başlandı. Akıllı telefon üreticileri de 5G özelliğine sahip telefonlar piyasaya sürmeye devam ediyor.

Samsung Galaxy Note10 ve Huawei Mate 30 serisi, 5G yarışında ilk sıralarda yer alıyor fakat henüz piyasada dayanıklılık özellikleriyle öne çıkmasının yanı sıra 5G özelliğine sahip herhangi bir telefon bulunmuyor. Ulefone şirketi, geçmişte 5G özelliğine sahip Ulefone Armor 6 adlı telefonu tanıtmıştı ama MediaTek M70 modeminin piyasaya sürülmemesi üzerine ürün raflardaki yerini alamamıştı. Şimdi MediaTek Dimensity 1000'in tanıtılmasıyla beraber 5G özelliğine sahip dayanıklı telefonun da yakında piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

Yeni cihaz, alanında bir ilk olacak:

5G özelliğine sahip dünyadaki üçüncü SoC işlemci olan MediaTek Dimensity 1000; TSMC’nin 7 nm mimarisine dayanıyor. En son çıkan ARM Cortex-A77 çekirdeğiyle 2,6 GHz çalışma frekansına sahip işlemcinin performansı, Huawei’nin yeni çıkardığı Kirin 990’ı bile gölgede bırakıyor. Bunun yanında bu yonga seti; Arm Mali-G77 GPU, 120 Hz FHD+ görüntüleme ve 90 Hz 2K+ görüntüleme destekleriyle bu alanda bir ilk olacak.

Dimensity 1000, ağ bağlantıları için NSA/SA 5G ağ bağlantısı ve 5G özellikli 2CC CA’ya sahip. İndirme ve yükleme hızı da Kirin 990 SoC işlemciden iki kat daha hızlı. Dimension 1000 ayrıca en son çıkan Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1+ özellikleri için desteğe de sahip olacak. Dünyanın ilk beş çekirdekli görüntü işlemcisiyle gelecek Dimensity 1000, 80 MP kamerayla tek seferde 24 kare çekebilme, çoklu kamera özelliği gibi destekler de sunuyor.

Ulefone, her şey yolunda giderse 5G özelliğe sahip sağlamlığıyla öne çıkan telefonu hakkında yeni detayları yakında paylaşacak ancak bu telefonun MediaTek Dimensity 1000 ile geleceği kesin. Geçtiğimiz yıllarda Ulefone, farklı tasarımlara ve özelliklere sahip telefonları kullanıcılara sunmuştu. Kullanıcıların telefon deneyimini büyük ölçüde artırıp yazılım ve donanımında da yeni gelişimler gösteren şirket, kullanıcıların kalbini kazanmaya devam edecek gibi görünüyor.