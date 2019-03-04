Ulefone'un akıllı telefondan beklentisi düşük olanlar için tasarladığı bütçe dostu modeli Power 3L, devasa bataryası ile tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Ulefone, Power 3 modelinin bütçe dostu bir versiyonu olan Ulefone Power 3L modelini tanıttı. mütevazı özellikleri ile dikkat çeken Power 3L, adından da anlaşılabileceği gibi devasa bataryası ile dikkat çekiyor.

Ulefone Power 3L’de tam 6.350mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu batarya, cihazın standart kullanımda 2-3 gün kadar kullanım süresi sunması anlamına geliyor. Ekranın HD+ çözünürlüğe sahip olması, şarj süresini uzatan en önemli etkenlerden biri.

Ulefone Power 3L Özellikler

MediaTek MT6739 işlemci

2GB RAM, 16GB depolama

6 inç HD+ ekran

13MP + 5MP çift arka kamera

5MP ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

6.350mAh batarya

Seviyesine göre oldukça şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebileceğimiz Ulefone Power 3L, yalnızca 100 dolar yani 538 TL fiyat etiketine sahip. Ancak bu fiyat etiketine ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.