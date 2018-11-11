Yurt Dışından Alınan Telefonlar Türkiye'ye Kaç TL'ye Geliyor

Daha ucuza telefon almak isteyenlerin izlediği yol olan yurt dışından alma stratejisi ne kadar hesaplı?

Türkiye’deki farklı vergiler de göz önünde bulundurulduğunda yurt dışında X fiyata satılan bir telefon burada çok daha pahalı bir şekilde satılabiliyor. Birçok kişi de telefonlarını daha ucuza satın almak için yurt dışına giden dostlarından böyle ricalarda bulunuyorlar. Peki, yurt dışından telefon almak ne kadara mâl oluyor?

iPhone Xs Max

Kendinden fazlasıyla bahsettiren Apple’ın amiral gemisinin yurt dışı fiyatı 1100 dolar. Güncel döviz kuru göz önünde bulundurulduğunda ve IMEI ücreti de eklendiğinde bir adet 128 GB dâhili depolamaya sahip iPhone Xs Max’in size geliş fiyatı 7.350 TL oluyor.

iPhone XR

Apple’ın ucuz telefonu olarak tanıdığımız iPhone XR, yurt dışında 750 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Güncel döviz kuru ve IMEI ücreti sonucunda toplam fiyatı 4.600 TL.

Samsung Galaxy Note9

Samsung’un amiral gemisi Note9’un 128 GB’lık modelinin fiyatı 1000 dolar civarında. Tüm işlemler dâhil 128 GB dâhili depolamaya sahip bir Galaxy Note9’un size geliş fiyatı ise 6.000 TL gibi bir fiyata geliyor.

OnePlus 6T

OnePlus’ın amiral gemisi üç farklı depolama ve RAM seçenekleriyle üretildi. En ucuz seçenek olan 6 GB RAM kapasiteli model 550 dolarlık fiyat etiketiyle yurt dışında satılıyor. Bu modele 3.500 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Huawei Mate 20 Pro

Son zamanlarda kendinden en çok bahsettiren cihaz ise Mate 20 Pro olabilir. 1050 euroluk fiyatıyla yurt dışında satılan cihazın tüm işlemler dâhil fiyatı ise 6.800 TL civarında. Ancak telefon ABD’de daha ucuza (1000 dolar) satıldığı için telefonu ABD’den alırsanız 5.900 TL gibi bir fiyata bir adet Huawei Mate 20 Pro sahibi olabilirsiniz.