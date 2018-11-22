Yüksek fiyatlar kullanıcıları üzse de yeni projelerle Turkcell müşterilerinin yüzünü güldüreceğe benziyor.

Kur farkları ve ülkemizdeki vergilerle fiyatları bir hayli artan telefonlara ulaşmak fazlasıyla güç bir hâl almış durumda. Turkcell de bunun farkına varmış olacak ki son etkinliğinde bu konuya değindi.

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta düzenlenen Teknoloji Elçileri etkinliğinde Turkcell Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Erkan, firmanın gelecek yıl planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Öncelikle garantili ikinci el telefon satma projesinden bahseden Turkcell, aldığı kullanılmış telefonları KVK ve Genpa’nın teknik servislerinde yenileyerek kutulayacağını ve Turkcell satış noktalarında Turkcell garantisiyle kullanıcılara sunacağını bildirdi.

Yapılan sunumda ülkemizdeki yüksek fiyatlı telefonlar için iPhone Xs Max örneğini veren Erkan, tüketicilerin böyle bir telefona 6 taksitte sahip olmasının çok zor olduğunu belirtti. Bu sebeple de alternatif yollar oluşturmanın gerekliliğini vurguladı.

Bu alternatif yol ise Cihaz Kiralama sistemi. Cihaz Kiralama sistemi sayesinde kullanıcılar belirli aylık ödemelerle istedikleri cihazlara sahip olabilecekler. Kiralama süreci sonunda ise cihazı Turkcell’e geri iade edecekler.

Sürekli olarak en yeni modelleri kullanmak isteyen kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilecek olan bu proje ile ilgili fiyatlandırma, sigorta ve kasko gibi bilgiler henüz paylaşılmadı.