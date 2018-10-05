Ülkemizin İlk 5G Laboratuvarlarının Kurulumu Başlıyor

Türkiye’yi 5G’ye taşımayı hedefleyen laboratuvarların kurulumuna başlandı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Hacettepe, Bilkent ve ODTÜ ve servis sağlayıcıların iş birliğinde 5G laboratuvarlarının kurulmaya başlandığını bildirdi.

Rektör Haluk Özen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen ve Hacettepe, Bilkent ile ODTÜ'nün de dahil olduğu 5G çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Özen, dünya telekomünikasyon sektörünün sadece insanların değil cihazların da birbiriyle haberleşmesine olanak sağlayacak 5G'ye geçmeye hazırlandığı bir süreçte 3 üniversitenin ortak bir çalışmada yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün son derece gelişmiş ve üst düzey araştırmalar yaptığını ve hiçbir mali sıkıntının olmadığını bildirdi.

Bir hayalini de paylaşan Özen, şöyle konuştu:

"ABD'nin doğu yakasında, saygın ve ünlü 3 üniversitenin oluşturduğu bir üçgen vardır. Buraya 'araştırma üçgeni' denir. Doğu yakasının neredeyse tüm Ar-Ge'si oradan çıkar. Ben de doğma büyüme Ankaralı olarak 'bilim ve sanatın merkezi Ankara'dır' inancımdan yola çıkarak, Hacettepe, ODTÜ ve Bilkent'in konumlarını da göz önüne alarak Türkiye'nin araştırma üçgeninin burası olduğunu gösteren sembolik çalışmanın 5G olduğuna inanıyorum. 5G, Türkiye için çok önemli. Servis sağlayıcıların büyük gayret ve kaynak aktarmasıyla 5G laboratuvarları, bu üçgen alana kurulmaya başlandı."

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi, ODTÜ ve arada Bilkent olmak üzere Eskişehir yoluna kadar uzanarak BTK'da biten bir araştırma üçgeninden bahseden Özen, "5G, daha ticarileşmeden bu alanda kullanılır hale gelecek ve böylece bu alandaki öğrenciler 5G ile öncelikle tanışma ayrıcalığına sahip olacaklar" dedi.

Özen, çalışmada hiçbir mali sıkıntının da bulunmadığını da belirtti ve ekledi: "Endüstride çok gerekli olan 5G teknolojileri, aynı zamanda sağlık teknolojileri, uzaktan ameliyatlar, eğitim, taşıtlar, nesnelerin internetinin olmazsa olmazı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok heyecanlıyım. Sistemin çalışması için önümüzde minimum 1,5-2 yıl olduğunu biliyorum."