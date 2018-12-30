Ultra Hızlı SB>1 Defiant'a Ait İlk Görüntüler Paylaşıldı

Havacılık sektörünün iki dev şirketi Sikorsky ve Boeing'in güçlerini birleştirip ortaya çıkardığı yüksek hızlı, uzun menzilli, ultra manevra kabiliyetine sahip helikopter Sikorsky / Boeing SB> 1 Defiant'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Sikorsky ve Boeing'in bir süredir çalışmalarına devam ettiği helikopterin, 2030'lu yıllarda ABD ordusunun en etkin gücü olması bekleniyor. Çift pervanesiyle hız sınırlarını alt üst edecek olan helikoptere ait ilk görsel, Sikorsky ve Boeing tarafından paylaşıldı.

SB>1 Defiant, tek rotorlu helikopterlerdeki 240 km sınırına sebep olan geri pervanenin durmasına yol açan sorunu ortadan kaldırmak için iki zıt yönlü dönen pervane kullanıyor. Future Vertical Lift ismi verilen teknoloji Sikorsky tarafından geliştirilmişti ve Sikorsky'nin X2 helikopterlerinde de benzer bir sistem kullanılıyordu.

Helikopterlerde yaşanan geri pervanenin durma sorunu, kalkış ve iniş anında bir problem oluşturmuyorken, hareket halindeyken rüzgarın ve ana pervanenin dönüş etkisiyle meydana geliyor. Sikorsky, ana pervanenin yarattığı etkiyi ortadan kaldırmak için iki ters yönlü dönen pervaneyi üst üste yerleştirip iki taraftaki dengeyi sağlıyor ve sorunu ortadan kaldırıyor. SB>1 Defiant, böylece normal helikopterlerin havadaki hızının iki katına ulaşabiliyor.

Kuyruktaki rotor ihtiyacını ortadan kaldıran bu teknoloji ile, helikopter iki ana pervane kullanılarak yönlendirilebiliyor. SB>1 Defiant, arkada yalnızca itişi destekleyici bir pervane kullanıyor. Helikopter, böylece kalkış anında öne eğilmeden hızlı bir kalkış yapabiliyor.

Defiant'ın hızını arttıran bir diğer detay da iniş takımlarında göze çarpıyor. Uçuş anında sürtünmeyi azalmak için toplanabilir şekilde tasarlanan iniş takımları, uçuş performansına olumlu katkı koyuyor. Ayrıca helikopterin ana pervaneleri de kolay taşınabilirlik açısından katlanabilir olarak tasarlandı.

Kullanılmaya başlandığında 4 uçuş ekibinin yanında 12 savaşa hazır askeri ya da 8 yaralı personeli aynı anda taşıyabilecek olan Defiant, aynı zamanda ağır silahlar ile entegre edilebilecek.

Helikopter hakkında hazırlanmış bir konsept videoyu aşağıdan izleyebilir ve harika helikopteri daha yakından tanıyabilirsiniz: