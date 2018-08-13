Ultra Küçük Çentiği ve Güçlü Donanımıyla Oppo R17 Tanıtıldı

Oppo'nun haftalardır beklenen yeni akıllı telefonu R17 tanıtıldı. Küçük çentiği ve güçlü donanımıyla dikkat çeken cihaz, 18 Ağustos'ta satışa çıkıyor.

Find X lansmanıyla Oppo, diğer üreticilere adeta meydan okudu. Şimdi ise şirket, yeni teknolojilerini orta seviye akıllı telefonlarına getirmeye başladı. Birkaç haftadır çeşitli sızıntılarla gündeme gelen Oppo R17, bugün firmanın resmi internet sitesi üzerinden tanıtıldı.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu, Gorilla Glass 6 koruması ve oldukça küçük çentiğiyle dikkat çeken Oppo R17; performans anlamında da oldukça iddialı. Gücünü geçen hafta tanıtılan ve 10 nm üretim sürecine sahip Snapdragon 670'ten alan cihaz, GPU tarafında ise Adreno 615 ile karşımıza çıkıyor. 2 GHz hızında çalışan 2 adet Kryo 260 çekirdeği ve 1.7 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 360 çekirdeğiyle Snapdragon 670, 2-6 konfigürasyonuna sahip sekiz çekirdekli bir işlemci olarak öne çıkıyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle Oppo R17, amiral gemilerine kafa tutuyor. Neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip olan Oppo R17, akıllı telefon ekranlarında bugüne kadar gördüğümüz en küçük çentiklerden birine sahip. 6.4 inçlik FHD+ AMOLED ekranı bünyesinde bulunduran cihazın ekranı altına yerleştirilen parmak izi okuyucusu ise hız konusunda oldukça iddialı.

Cihazın küçük çentiği içinde yer alan 25 MP f/2.0 değerlerine sahip olan selfie kamerası, ilk olarak "Selfie Master" adıyla tanıtılan F7 ve Find X modellerindeki kameranın birebir aynısı. Arka kamera ile ilgili teknik detaylar henüz paylaşılmasa da şirket, telefonun arka kamerasının yapay zeka sisteminin 800 farklı senaryoyu algılayabildiğini söylüyor.

Oppo'nun önceki cihazlarında da gördüğümüz VOOC hızlı şarj teknolojisi, tabii ki R17'de de bulunuyor. 3.500 mAh bataryasıyla oldukça iyi bir pil deneyimi sunan R17, VOOC sayesinde %0'dan %58'e 30 dakikada çıkabiliyor.

Android 8.1 Oreo tabanlı Color OS 5.2 arayüzüyle gelen Oppo R17, Stream Blue ve Neon Purple olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Oppo Find X'te gördüğümüz gibi renk geçişlerine sahip olan cihaz, tasarımsal açıdan oldukça iyi görünüyor. 18 Ağustos'ta alıcılarını selamlayacak olan Oppo R17'nin fiyatı ise henüz bilinmiyor.