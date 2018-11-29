50 Yıllık Efsane Ultraman, Netflix'te Yeniden Hayat Buluyor

Son günlerde animelerle ilgili inanılmaz bir atılım gerçekleştiren Netflix, şimdi de 50 yıllık bir efsaneyi yeniden gündeme taşıyor.

80'ler-90'lar neslinin efsanelerinden olan Power Rangers diye bir seri varsa, bunun için Ultraman'a teşekkür edilmesi gerektiğini rahatlıkla diyebiliriz. 1966 yılında Japonya'da izleyicilerle buluşan Ultraman, daha sonrasında gelen birçok yapıma da ilham kaynağı olmuştu.

Shin Hayata isimli, kötülüğe karşı kurulmuş bir anti-canavar timinin üyesi olan Ultraman'in maceralarını izlediğimiz seri, özellikle Japonya'da büyük bir efsane olarak niteleniyor. Bir görev esnasında hayatını kaybeden Hayata'nın, daha sonrasında süper güçlerle donatılarak hayata döndürülmesi ve kötülükle olan mücadelesi konu alınıyor.

Yukarıdan izleyebileceğiniz fragmanla geri dönüşü müjdelenen Ultraman, son dönemde Netflix'in adeta bir anime platformuna dönüşümünün bir başka müjdecisi diyebiliriz. Ultraman'in yeni bölümleri, 1 Nisan 2019'dan itibaren Netflix'ten izlenilebilecek.