Uludağ'dan Gelen Parti Görüntüleri Vatandaşı İsyan Ettirdi

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinin en önemlisi Uludağ, geçtiğimiz hafta sonunda koronavirüs partilerine ev sahipliği yaptı. Doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı tesislerde sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlenceler düzenlendi. Kurallara uyan vatandaşlar, sosyal medyada paylaşılan görüntülere isyan etti.

Yaklaşık bir yıl önce başladığımız koronavirüsle mücadele kapsamında, geçtiğimiz aylarda ikinci kez kapanmak zorunda kaldık. Alınan tedbirler kapsamında hem akşamları belirli bir saatten sonra hem de hafta sonları evlerimizde kalıyoruz. Ancak kısıtlamalarda muaf tutulan bazı kesimler de yok değil. İlgili sektörlerde çalışanlarla tatil amaçlı olarak dışarıda olan yerli ve yabancı turistler, kısıtlamalardan muaf tutuluyorlar. Bu haberimizse milyonlarca insan evinde kalırken keyiflerine bakmaya devam edenlerin sorumsuzluklarıyla ilgili...

Cuma günü itibarıyla okullar kapandı. Haliyle de insanlar, kış tatillerini yapabilmek adına bir fırsat yakaladılar. Kış turizmi dediğimizde de bir numara olarak bilinen Bursa Uludağ'daki oteller, neredeyse yüzde 100 oranında doluluğa ulaştılar. Hafta sonu boyunca Bursa'dan gelen görüntülerse kelimenin tam anlamıyla korkunçtu. Milyonlarca insan evinden çıkmaya cesaret bile edemezken bir kesim insan grubu, tatil merkezlerinde sosyal mesafeyi umursamadan eğlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bu gidişle kısıtlamaların kolay kolay kalkmayacağının göstergesi niteliğinde...

Hafta sonu partilerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı

Aslına bakacak olursak Uludağ, geçtiğimiz hafta da benzer olaylara ev sahipliği yapmıştı. 10 kişilik bir grup misafir, kaldıkları otelde sosyal mesafesiz bir şekilde eğlence yapınca yakayı ele vermiş, grupla birlikte kaldıkları otel yönetimine de toplamda 76 bin 380 TL idari para cezası kesilmişti. Ancak bu hafta sonu gelen görüntüler, önceki hafta yaşananların bir hiç olduğunu ortaya koyuyor.

Uludağ'da çekilen görüntülerin sosyal medyaya yayılması, gerek salgından kurtulmak isteyen gerek sağlık çalışanlarına yardımcı olmak isteyen vatandaşları da çileden çıkardı. Kısıtlamaların herkes için eşit olması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, bu tür durumlara izin verilecekse kısıtlamaların tamamen kaldırılması gerektiğini savundular. Bazı vatandaşlara göreyse salgın, sadece parası olmayana vardı ve kış tatili yapabilecek maddi güce sahip olan vatandaşlar, bu tür bahanelerle salgının varlığını bile unutmuşlardı.

İşte Uludağ'da çekilen o görüntüler