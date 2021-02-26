Ulusal Mobil Uyarı Sistemi, Resmi Gazete'de Yayınlandı

Afet ve acil durumlarda vatandaşlara anlık bildirim hizmeti sunacak UYARSİS'in kurulması ve işletmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. UYARSİS sayesinde kullanıcılar, acil durumlarda önceden bildirim alarak daha hızlı bir şekilde bilinçlendirilecek.

Ulusal uyarı sistemi ile birlikte kullanıcıların Türkiye’nin her yerinde anlık bildirim almasını sağlayacak yeni bildirim sistemi UYARSİS’in kurulması ve işletilmesiyle ilgili yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kullanıcılar, UYARSİS sayesinde deprem ve sel baskını gibi afetlerde, ulusal ve siber güvenliği tehdit eden olaylarda ve acil durumlarda telefonlarına anlık olarak bildirim alabilecek, belirli kurumlar tarafından bilgilendirilecek.

UYARSİS'in alt yapısı 3 ay içerisinde tamamlanacak

Uyarı sistemi sadece Türkiye genelinde değil, spesifik bir coğrafi alan içerisinde de kullanılabilecek. Örneğin Erzurum’da yaşanan bir olay için sadece o bölgede yaşayan insanlara bildirim gönderilecek. Yapılan açıklamaya göre UYARSİS için işletmeler, alt yapıyı 3 ay içerisinde geliştirecek, 6 ay içerisinde de üretici, ithalatçı ve imalatçı tarafından kullanılabilmesi için uyumlulaştırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu; “Ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderim kapasiteleri artırılarak ülke genelinde tüm mobil kullanıcılara kısa bir süre içerisinde ulaşılabilecek.Bu sayede afet veya acil durum meydana geldiğinde, coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün olacak. Ayrıca uyarı sistemi; afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların kullanımına da açılabilecek. Uyarılar için; CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi), CBS (Hücresel Yayın), SMS (kısa mesaj) ve çağrı öncesi anonsu gibi yöntemler kullanılacak. Her türlü afet ve kriz karşısında, ülkemizin haberleşme altyapısının sürekliliğini sağlamak en hayati önceliğimiz.”