Bu sene ilk defa yapılan Uluslararası Göç Filmleri Festivali, filmlerini çevrimiçi ortamda izleyicileriyle buluşturacak. Ülkemizdeki bakanlıklar ve müdürlükler desteğiyle göçe dair tüm duyguları iliklerinize kadar hissettirecek film ve belgeselleri ücretsiz olarak izleyebileceğiz.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali, Birleşmiş Milletler Göç Örgütü tarafından dünya çapında ortak bir gün belirlenerek gerçekleştirilen bir film festivali olarak biliniyor. İlk kez düzenlenen bu festivalde, göçe dair umutları, zorlukları ve göçmenlerin yeni yaşamlarıyla olan ilişkilerini anlatan filmler ve belgeseller yayınlanacak.

14-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen çevrimiçi Uluslararası Göç Filmleri Festivali, tüm heyecanıyla başlamak için geri sayıma girmiş durumda. Birbirinden farklı göç temalı filmleriyle gerektiği yerde izleyiciyi duygulandırırken gerektiği yerde de gururlandıracak festival, bu sene internet üzerinden çevrimiçi bir şekilde yapılacak.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ndeki filmleri, ücretsiz bir şekilde izleyebileceksiniz:

Dünyanın en geniş kapsamlı katılım oranlarını yakalayan yeni tematik film festivalinin bu sene düzenlenen etkinliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle tüm filmler ücretsiz bir şekilde seyircilerle buluşacak.

50’den fazla filmi ve belgeseli bünyesinde bulunduracak festivalde, göçmenlerin yaşadığı duyguları paylaşmak isterseniz siteye üye olmanız ve filmlere rezervasyon yaptırmanız yeterli olacaktır. Bağlantıya tıklayarak üye olabilir ve filmlere rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Gösterimlerin sınırlı sayıda olduğunu ekleyerek rezervasyonların 13 Haziran tarihinde gece yarısından sonra başladığını belirtelim. Siteye üye olan sinema tutkunları, izlemek istedikleri filmi listeden seçiyorlar ve videoyu oynatmaya başlıyorlar. İzlemek istediğiniz filmlere karar verdikten sonra bunlar sizin 'My Films' listenize ekleniyor ve film, sonradan izlenmek üzere rezerve edilmiş oluyor.

Unutmayın, rezerve ettiğiniz filmleri 24 saat içerisinde izlemek zorundasınız. Sınırlı sayıda kapasiteye sahip filmler, 24 saatin sonunda izlenmemiş olursa listenizden siliniyor. Böylelikle sınırlı bilet sayısından dolayı izleyememiş başka bir sinema tutkununa, filmi izleyebilme şansı doğmuş oluyor. Film üreticileriyle ve yayıncılarıyla yapılan anlaşmalar gereği Türkiye’de bulunan filmler orijinal dillerinde gelecek fakat Türkçe ve İngilizce alt yazı seçme şansına sahip olabileceğimizi ekleyelim.