8 Ülkenin Robotları, Kahramanmaraş'ta Yarışıyor

İkincisi düzenlenen Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışmasında 8 ülkeden, 650 yarışmacı yarışıyor.

Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması’nın ikincisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Yarışmaya, 8 ülkeden 510 robot ve 650 yarışmacı katıldı. Yarışmanın açılış konuşmasını ise yerli insansı mini robot “Ada” gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yarışmada yaptığı konuşmada “Bu tip organizasyonlar her ülkenin kendi yerli yazılımını, kendi bilişim teknolojisini geliştirme fırsatını da ortaya koyuyor. Bu anlamda, yapılan yarışmanın, ülkemizdeki bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelere çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, robot teknolojileri ve robotik eğitimin dünyanın gündeminde önemli bir yer tuttuğunu söylerken, bu gelişmelerde üniversitelerinde bulunma zorunluluğu olduğunu ifade etti.

“Çizgi izleyen”, “Hızlı çizgi izleyen”, “Sumo”, “Mini sumo” ve “Serbest proje” kategorilerinde birincilik için yarışan katılımcılar ise Türkiye, Japonya, Çin, Meksika, Tunus, Romanya, Malezya ve Azerbaycan’dan katıldı.