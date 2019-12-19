Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı, Ankara'da Başladı

Türkiye, 19-20 Aralık tarihleri arasında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ankara'da düzenlenen "Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı" kapsamında alanında uzmanlaşmış kişiler, gerçek hayatta yaşanabilecek siber saldırılara karşı neler yapabileceklerini deneyimleyecekler.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımız bir hayli kolaylaştı. Ancak çevrimiçi ortamda olmak, zaman zaman çeşitli sorunlara da yol açabiliyor. Öyle ki; ülkelere ya da bireysel kullanıcılara karşı başlatılan siber saldırıların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Dolayısıyla hem devletin hem de bireylerin, sanal alemde kendilerini ciddi anlamda korumaları gerekiyor.

Türkiye, siber savunma konusunda kendisini geri planda tutmayan ülkelerden bir tanesi. Gerek sistemlerini geliştirmeye çalışan gerek yeni güvenlik tedbirleriyle hem vatandaşların verilerini hem de devletin gizli sırlarını korumaya çalışan Türkiye, bu bağlamda diğer ülkelerle de iş birliği yapıyor. Şimdi ise bazı ülkelerin de katılımıyla "Uluslararası Siber Kalkan 2019" tatbikatı düzenleniyor.

Tatbikatın açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşmasıyla yapıldı. Sayan, hızla ilerleyen internet teknolojisinin zaman zaman çeşitli tehlikelere de neden olabildiğini söyledi. Türkiye'de siber güvenliğin merkezinin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) olduğunu belirten Sayan, USOM'a sadece 2019 yılında 139 binden fazla saldırının raporlandığını ifade etti.

İnternet üzerinden yapılacak siber saldırı tehditlerinin her zaman bilincinde olduklarını söyleyen Sayan, asıl amaçlarının siber saldırılardan önce her türlü saldırıya karşı hazır olmak olduğunu belirtti. Tatbikat kapsamında paydaşlarla bir araya gelindiğini söyleyen Sayan, gerçek hayatta karşılaşılabilecek siber saldırıların bu tatbikat kapsamında ele alınacağını vurguladı.

Tatbikatın içeriğine de değinen Sayan, tatbikatlar kapsamında farklı takımların kurulacağını ve bu takımların, farklı siber saldırılar altında zararlı yazılımları bulmaya çalışacaklarını ifade etti. Tatbikat kapsamında oluşturulacak takımlar; alanlarında uzmanlaşmış olan sızma testi uzmanı, endüstriyel kontrol sistemi güvenlik uzmanı, zararlı yazılım analisti ve ağ güvenliği uzmanı gibi kişilerden oluşacak.

Yarın sona erecek olan Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı kapsamında hem Türkiye hem de diğer ülkelerden katılımcılar, kendilerine siber güvenlik konusunda yeni şeyler katmış olacaklar. Böylelikle olası siber saldırılara karşı ekstra bir güvenlik önlemi sağlanmış ve ön hazırlık yapılmış olacak.