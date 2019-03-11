ISS Astronotları, SpaceX’in ‘Dünyacık’ Figürünü Yürüttü

SpaceX’in Crew Dragon uzay aracında bulunan ve sevimli bir Dünya figürünü andıran peluş oyuncağı çok seven Uluslararası Uzay İstasyonu görevlileri peluşu yürüttü.

SpaceX’in Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği aracı Crew Dragon, 3 Mart’ta istasyona kiitlenmişti. Araçta insan yolcu bulunmazken, Crew Dragon’un içine 160 kilodan fazla malzeme, Ripley adlı çarpışma test mankeni ve Dünya şekilli sevimli bir peluş koyulmuştu.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine görevi, “Amerikan insanlı uzay uçuşlarında yeni bir dönemin şafağı” olarak nitelendirmişti. Araç, cuma günü Dünya'ya döndü. Önümüzdeki aylarda NASA ve SpaceX bu görevde elde ettikleri verileri toplayarak aracı insanlı uçuşlara hazır hale getirecek. Araçla uçacak ilk astronotlar ise Bob Behnken ve Doug Hurley olacak.

Crew Dragon Dünya'ya geri dönse de aynı şey ‘Earthy (Dünyacık)’ isimli peluş için geçerli değil. NASA astronotu Anne McClain, Kanada Uzay Ajansı astronotu David Saint-Jacques ve Ruscosmos kozmonotu Oleg Kononenko, ‘küçük Dünyacık’ı resmi olmayan acemi olarak istasyonda tutmaya karar verdiler.

Bob Behnken, “Muhtemelen oraya gittiğimizde bizi karşılayacak” diyerek olayı yorumlarken, diğer astronotların onu iyi yetiştirdiğine inandığını belirtti.

SapceX’in Demo-1 görevi, Crew Dragon’un astronotlu uçuşlara hazır olduğunu göstermekti. Bu amaçla yapılan uçuşta ISS’e bol miktarda ekipman, Ripley adlı bir test mankeni gönderilmişti.

Son anda gemiye bindirilen Dünyacık ise diğer koltuğa oturtulmuştu. Elon Musk, bu durumu “Süper yüksek teknolojili sıfır-g ölçer kalkıştan hemen önce eklendi” yazarak paylaştı.

Araç kitlendiğinde onu üç Keşif 58 üyesi bekliyordu. Aracın kapısı açılır açılmaz McClain küçük Dünyacık’ı anında aldı. Oyuncakla oldukça eğlenen astronot, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Dünya ve Dünyacık’ın resmini paylaşarak “Evet dostum, bu senin annen Dünya. Güzel değil mi?” yazdı.

Aracın Dünya’ya dönme vakti geldiğinde ise Dünyacık’tan ayrılmak istemeyen astronotlar, Crew Dragon’u bir kişi eksik olarak göndermeye karar verdiler.