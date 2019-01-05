ISS'teki Bir Astronot, Yanlışlıkla Polisi Aradı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA astronotu geçtiğimiz gün arama yapmak isterken yanlışlıkla polisin numarası olan "911"i tuşladı. Bunun üzerine alarma geçen yetkililer, aramanın ufak bir hatadan kaynaklandığını anlayınca derin bir nefes aldılar.

Teknolojinin gelişmesi ve uyduların Dünya'nın çevresinde yoğun bir şekilde yer alması sayesinde iletişim çok daha yaygın hale geldi. Gelecekte Dünya'nın her yerinde kesintisiz telefon ve internet hizmeti için şirketler hızla çalışırken, geçtiğimiz günlerde telefon ile yapılan en ilginç aramalardan biri gerçekleşti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan astronotların arama yapabilmeleri için, öncelikle bir kod tuşlamaları gerekiyor. Dış aramalar için önce "9"u ve sonra da uluslararası aramalar için "011"i tuşlamaları gereken astronotlardan birinin başına, ufak bir dikkatsizlik sonucu ilginç bir hadise geldi. Hollandalı astronot arama yapmak isterken, girmesi gereken kodda "0"i tuşlamayı unuttu. Yaptığı hatayı hemen fark eden astronot, telefonu anında kapatmış olsa da, "911" numaralı polis hattı çoktan çağrıyı almıştı bile.

Alınan çağrının uzaydan geldiğini gören polis merkezi, kısa süreli bir şok yaşarken, NASA yetkilileri için durum daha çok endişe vericiydi. Konuyu öğrenmek için hemen ISS ile bağlantıya geçen NASA yetkilileri, ufak bir hata yüzünden oluşan durumu öğrenince derin bir nefes aldılar. NASA bunun üzerine bir açıklama yaparak "İlk defa uzaydan bir yanlış arama gerçekleştiriliyor. Aslında bu oldukça mümkün çünkü günümüzde sağlayıcılar o kadar yaygın ki, uzaydan telefon görüşmeleri yapabilmek çok da zor değil" dediler.