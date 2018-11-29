Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Süper Bakteriler Bulundu

İnsan ırkı olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yörüngeye gönderirken sadece insan yolcular taşımalarını sağladığımızı düşünüyorduk. Öyle görünüyor ki araç daha atmosferden çıkmadan birkaç kaçak yolcu binişi olmuş.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli bir astronot da olsanız, bakterilere dikkat etmeniz gerekiyor. Yeryüzü 410 kilometre aşağıda kaldı diye yeryüzünün problemleri de 410 kilometre aşağıda kalmıyor. ISS’te yapılan rutin ortam kontrollerinde bulunan beş süper bakteri de bunun kanıtı. BMC Mikrobiyoloji adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre bu süper bakteriler, antibiyotiklere karşı direnç sahibi.

Bugüne kadar bakteriler yüzünden hastalanmış hiçbir astronot olmaması, bakterilerin zararsız olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir bakteriden bir astronota hastalık bulaşması durumunda tedavi işlemi oldukça zorlu olacaktır. Çalışmada da bu durumun, gelecekteki görevler açısından bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

Bakterilerde gelişen yeni bir gen zinciri, bu canlıları antibiyotiklere karşı daha dirençli hale getiriyor. Öyle ki, bir noktadan sonra penisilin ve tetrasilin gibi ilaçlarımız bu bakterilere etki etmemeye başlayacak.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu sorunun iki temel nedeni var. Bunlardan ilki, doktorların ve sağlıkçıların gerekli gereksiz her hastaya antibiyotik yazması. Normalde ihtiyacı olmayan o kadar çok kişi antibiyotik aldı ki, vücutlarındaki bakteriler buna karşı bir genetik kod geliştirmeyi başardı.

Diğer sebep ise çiftçilerin hayvanlarında ve bitkilerinde hunharca antibiyotik kullanması. Antibiyotikler hayvan ve bitkilerin çabuk büyümesini sağladığı, onları hastalıktan koruduğu için tercih ediliyor. O kadar geniş alana yayılmış belki milyarlarca bakteriden bazılarının antibiyotiklere bağışıklık kazanmaya başlaması hiç de şaşırtıcı değil.

Dünya Sağlık Örgütü yıllardır tıp ve ziraat sektörlerini süper bakterilere karşı uyarıyor. Örgüt, geçen yıl yayımladığı raporunda da dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin yöneticilerini, bakterilerin daha da gelişmesini durdurmak için mücadeleye çağırdı.

ISS’ten alınan örneklerin testlerinin sonucunda bu bakterilerin, normal bir bakteriyle karşılaştırıldığında %79 daha fazla hastalık yaratma riski olduğu tespit edildi.

Araştırmacıların buldukları bakteri Enterobacter adıyla bilinen ve genelde sindirim sistemimizde sıkça görülen bir bakteri. Kendi başına hastalık sebebi olmayan bu bakteri, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde hastalıklar ortaya çıkmasına ya da hastalıklar bulaşmasına yol açabiliyor.

Açıklamada ayrıca bakterilerin uzay şartlarına ne tepki verdiğinin de araştırılması gerektiği söylendi.