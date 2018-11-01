Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Bilgisayar Buluta Geçiyor

Astronotlar uzayda bulut sistemini kullanarak daha hızlı veri analizi yapabilecekler.

HPE (Hewlett-Packard Enterprise), Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki bir süper bilgisayarın bulut bilişim teknolojisini uzaydaki astronotlara getirerek veri analiz hızlarını arttırmayı amaçladığını söyledi.

SpaceX kargo kapsülü 2017 yılının ağustos ayında The Spaceborne Computer diye de bilinen ekipmanı uzay istasyonuna teslim etmişti. Bir yıldan uzun süren testlerin sonucunda HPE, bulut deneyimini astronotlarla tanıştırmaya hazır olduklarını söyledi.

HPE teknoloji yetkilisi Mark Fernandez “Bir yıllık anlaşmamızda söylediğimiz bütün gereksinimleri yerine getirmiş bulunmaktayız. Çok başarılı oldu ve çalışmaya hazır durumda” dedi.

Bahsi geçen süper bilgisayar aslında birlikte çalışan birçok bilgisayardan oluşuyor. Ulusalararası Uzay İstasyonundaki bilgisayar 32 çekirdeğe sahip ve Fernandez’in aktardığına göre bir iPhone ya da bir tabletten 30 ila 100 kat daha hızlı.

NASA satın aldığı tüm bilgisayarların zor koşullarda da çalışabildiğinden emin olmak istediği için HPE bilgisayarları her şekilde test etti.

Dünya ile uzay arasındaki bağlantı yavaş ve tutarsız olabiliyor. Bağlantı genelde kopuyor ve bağlantı gecikmeleri sebebiyle konuşmalar arasında bir saniyeden daha uzun sürelerde gecikmeler yaşanabiliyor. Yeni sistem ile bu sorunların da azalacağı söyleniyor.

İletişimde gecikmeler yaşadığımız uzaklığın Dünya’dan 400 kilometre uzakta olduğunu ve ileride Mars’a gittiğimizde iletişim kurmamız gerekeceğini de düşünürsek Mars’taki gecikmelerin 20 dakikayı bulabileceği tahmin ediliyor. Bu sebeple bu tipteki süper bilgisayarların test edilmesi gelecekteki bilgisayarların gelişmesine katkı sağlayabilir.

The Spaceborne Computer yalnızca birkaç ay daha test edilip şubat ya da mart ayında Dünya’ya geri gönderilecek.