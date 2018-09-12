Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Delik Kapatıldı

Uzaydaki en gelişmiş insan yapısı olan ISS'de açılan küçük bir delik, akıllara sabotaj iddialarını getirmişti. Aradan geçen yaklaşık iki haftalık sürecin ardından bir Rus kozmonot, kafalardaki soru işaretlerini giderecek açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Rusya’ya ait bölümü olan Soyuz kapsülünde bir delik açıldı. Bu delik, istasyondaki tüm astronotların ve milyarlarca dolar harcanarak inşası yıllar süren bir uzay yapısının sonunu getirecek kadar büyük değildi, ancak yine de endişelere neden olmuştu.

Telegraph ve MailOnline’a göre delik, o sırada Soyuz kapsülünde bulunan kozmonotlar tarafından son derece amatörce bir şekilde dolduruldu. Hatta koli bantları ve sargı bezi benzeri tıbbi malzemeyle doldurulduğu söylenen boşluğun son kısmını bir Rus kozmonot parmağı ile tıkadı. Şu anda yeryüzünden ortamala 400 kilometre uzaklıkta bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Rus kozmonotlardan Sergei Prokopyev, tüm haberleri yalanladı.

Rus kozmonot, Twitter hesabından paylaştığı video ile deliğin nasıl kapatıldığını doğru şekilde aktardı:

Rus yetkililer, Soyuz kapsülünde meydana gelen bu olayın Rusya’nın çalışmalarını sabote etmek isteyen bir grup tarafından bilinçli olarak gerçekleştirildiğini söylediler. Sergei Prokopyev’ye göre deliği kimse parmağı ile tıkamadı ki bu durum, gerçekleşmesi neredeyse imkansız bir şeydi. Prokopyev ayrıca Rus yetkililerin sabotaj iddialarını da reddederek konuya açıklık getirdi: “Gördüğünüz üzere istasyonda her şey yolunda, her zaman olduğu gibi barış ve dostluk içinde yaşıyor ve çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeryüzündeki Rus yetkililer ise hala istasyonda kasıtlı olarak delik açıldığına dair kanıtları olduğunu söylüyorlar. Rusya Uzay Ajansı Başkanı Dmitry Rogozin, sabotaj ihtimallerini gözardı etmediklerinin de altını çizdi.

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda üç ABD’li, bir Alman astronot ve iki Rus kozmonot bulunuyor.