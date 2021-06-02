Uluslararası Uzay İstasyonu'na Uzay Çöpü Çarptı

Kanada Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir uzay çöpü çarptığını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre söz konusu kazada, istasyonun robotik kollarından bir tanesinde 35 santimetrelik delik açıldı. Neyse ki bu delik, kolun çalışma durumunu etkilemiyor.

İnsanlığın uzayla ilgili yaptığı çalışmalar ve uzaya gönderilen çeşitli araçlar, dünya yörüngesinin uzay çöpleriyle kirlenmesine yol açtı. Hatta bu konuda yapılan araştırmalara göre Dünya yörüngesinde başıboş şekilde dolaşan ve çapı en az 10 santimetre olan 23 bin civarında nesne bulunuyor. Bu nesnelerden bir tanesi şimdi, önemli bir kaza yaşanmasına yol açtı.

Kanada Uzay Ajansı tarafından yapılan bir açıklamaya göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan ve personele ait mekikleri ana modüle eklemek için kullanılan robotik kola, uzayda başıboş dolaşan "çöp"lerden bir tanesi çarptı. Bu çarpma, Kanada Uzay Ajansı'nın ürettiği "Canadarm2" üzerinde 35 santimetrelik bir delik açtı.

Kaza, robotik kolun çalışma durumunu etkilemedi

Kanada Uzay Ajansı, çarpışmanın etkisiyle robotik kolun dirsek bölümünde hasar meydana geldiğini, ayrıca bu dirseğin termal kılıfında da sorun olduğunu açıkladı. Ancak neyse ki bu durum, robotik kolun çalışma durumunda herhangi bir probleme yol açmayacakmış. Yani hasarlı kol, tamir edilene kadar kullanılmaya devam edecek.

Aslına bakacak olursak uzayda başıboş dolaşan insan yapımı nesneler, bir süredir tartışmaların odak noktası haline gelmiş durumda. Çünkü uzay gözlemciler, Dünya yörüngesindeki çöplerin sayısının giderek arttığını ve bu çöplerin gezegenimizi çepeçevre sarmaya başladığını ifade ediyorlar. Ancak uzayla ilgili çalışmalar devam ederken ve yapılan çalışmaların kapsamı her geçen gün biraz daha genişlerken bu durumun üstesinden nasıl gelineceği, şu an için bilinemiyor.