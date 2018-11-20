Uluslararası Uzay İstasyonu, Uzaydaki 20. Yılını Kutluyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk parçasının fırlatılışından bu yana tam 20 sene geçti.

Uluslararası Uzay İstasyonu, 20 yıl önce bugün, yüzlerce mühendisin, uzay mekiği astronotlarının, uluslararası desteğin ve bu güne kadar devam eden ekiplerin katkısıyla ilk parçası tamamlanarak uzaya fırlatıldı.

Uzayda ilerlemeyi ve yaşam bilimlerindeki keşifleri gibi birçok ilkeyi kendine amaç edinen Uluslararası Uzay İstasyonu, uzay laboratuarlarının ne derece önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. 1988'den 1993'e kadar NASA'nın Uzay İstasyonu Program Ofisi üyesi olarak çalışan, uzay mühendisi Gary Oleson, İstasyonun NASA'yı "tamamen yeni bir düşünce tarzı" haline getirdiğini söyledi. Oleson: ''Normal bir uzay aracının görevleri kısıtlıdır. Uluslararası Uzay İstasyonu, montaj ve mühendislik açısından sadece tek bir uzay aracı değil, 19 farklı uzay aracını içeriyor çünkü ona her defasında yeni bir parça eklediğimizde farklı bir yapıya bürünüyor.'' ifadelerini kullandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na bugüne kadar 15 farklı ülke katkıda bulundu. Ana ortakları arasında ise NASA, Rus uzay ajansı Roscosmos, Avrupa Uzay Ajansı, Japonya Havacılık ve Uzay Dairesi ve Kanada Uzay Ajansı bulunuyor. İstasyon açıldığından beri 18 ülkeden 232 kişiyi ağırladı.