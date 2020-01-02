Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Yılbaşı Kutlaması

2020 yılı başladı ve dünyanın dört bir yanından kutlama görüntüleri geldi. Peki, dünya üzerinde kutlama yapmayan insanlar, yeni yıla girdiklerini neye göre değerlendirdi?

2 gün önce 2020 yılına girdik ve takvimlerimizi değiştirdik. Dünyanın dört bir yanında yeni yıl coşkuyla kutlandı. Muhtemelen sizler de kendiniz kutlamadıysanız bile en azından Instagram’da birkaç kutlama görmüşsünüzdür.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yılbaşı kutlayacaksanız işler biraz karışıyor. Öncelikle içinde bulunduğunuz 150 milyar dolarlık araç, yaklaşık olarak 90 dakikada bir gezegenimizin etrafında bir tur atıyor.

ISS’nin resmi hesabından gönderilen bir tweet sayesinde astronotların yeni yıl için geri sayımı tam ne zaman yaptıklarını öğrenebiliyoruz. Saniyede 8 kilometre hızla hareket eden aracın içerisinde zaman dilimleri çok da bir anlam ifade etmediği için farklı milletlerden gelen astronotların ne zaman kutlama yapacakları da ilginç bir hale geliyor. Gönderiye göre astronotlar, zaman değiştirme çizgisine göre yeni yıl kutluyor.

“3,2,1… #MutluYıllar! Genelde kalkış için geriye sayıyoruz ama bugün 2020 için geri sayımdayız. Uluslararası uzay istasyonu Greenwich Saati yani GMT’ye göre çalışıyor, yani ABD’ye göre doğu saati ile akşamüstü 7’de astronotların saatleri yılbaşını gösterecek.”

Yeni yıl kutlamalarının ve yılbaşı izinlerinin de sona ermesiyle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki yaşam da normale dönmüş durumda. Yakın zamanda gerçekleşecek olan mürettebat değişiminden sonra çalışmalar devam edecek.

Bakalım gelecek yıl ISS’deki araştırmacılar nasıl keşiflerde bulunacak ve karşımıza nasıl keşiflerle çıkacaklar?