Sınıfında öncü olacak yeni Crafter Pikap Türkiye'de satışa sunuldu.

2017 yılı Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödüllü Crafter’ın Pikap versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Artan yükleme kapasitesi, iç ve dış tasarımındaki yenilikler, teknoloji, güvenlik, konfor gibi birçok özelliğiyle yeni Crafter Pikap rakiplerinin çok ötesinde bir sürüş deneyimi sunuyor.

Sahip olduğu alüminyum kasa ile artırılmış yük kapasitesii yeni nesil güvenlik donanımları ve düşük yakıt tüketimiyle yeni Crafter Pikap fazlasıyla öne çıkıyor. Araç, 2.0 litre TDI Orta Şasi Tek Kabin 140 bg 3,5 ton modeli 149 bin 500 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatı ile Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu.

Sınıfında tek olan 4MOTION dört teker çekiş sistemini opsiyonel olarak barındıran araç 8 ileri otomatik vites özelliğini de kullanıcılarına sunmakta.

Servotonik direksiyon ikincil çarpışma önleme asistanı, yol bilgisayarı, LED ön kabin aydınlatma ve konfor tipi sürücü koltuğu gibi ticari araçlar için önemli özellikleri de barındıran cihazın bunca özelliğinin yanı sıra kliması olduğunu da söylemeye gerek yoktur diye düşünüyoruz. KDV indirimi ve Volkswagen Ticari Aracın kampanyasının yanı sıra 70.000 TL'ye 12 ay vadede %0 kredi faizi avantajları ile yeni Crafter Pikap 149 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satış sunuldu.