UMIDIGI'nin Fotoğraf Canavarı Telefonu S3 Pro Duyuruldu

Diğer firmalar telefona kamera koyarken kendisi kameraya telefon koyma yolunu izleyen UMIDIGI, yeni telefonu S3 Pro’yu duyurdu.

Son yıllarda akıllı telefon kameraları hem özellik olarak gelişti hem de sayıca arttı. Artık dört kameralı, beş kameralı modeller konuşuluyor. Eskiden yan özellik olarak kabul edilen kameralar artık insanların karar vermesini doğrudan etkiliyor, reklam kampanyaları ise kameraları öne çıkaracak şekilde yapılıyor.

UMIDIGI S3 Pro da kameralara odaklanmış bir telefon. Arka kamera olarak Sony’nin 48 MP’lik amiral gemisi kamerası IMX586 kullanan cihaz, bu kameraya destek olması için de 12 MP’lik bir telefoto kameraya sahip. Ön tarafta yer alan kamera ise 20 MP çözünürlüğündeki Sony IMX376.

S3 Pro’nun bataryası ise 5150 mAh. Cihazın ön tarafında 6.3 inçlik Full HD+ damla çentikli ekran bulunuyor. Cihazın arka tarafı ise seramik olacak ve tasarımı, ele daha iyi oturması için kıvrımlı olarak yapılacak. UMIDIGI’den gelen açıklamalara göre bu modelde 3.5 mm kulaklık girişi korunacak. Cihazın içinde ise Helio P70 işlemci, 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB hafıza bulunuyor. Modelin işletim sistemi Android 9 Pie olacak. Cihazın fiyatı ve satış yerleri ilerleyen zamanlarda açıklanacak.