Umre'den Dönen 10 Bin 330 Kişi Karantinaya Alındı

Umre amacıyla Suudi Arabistan’a giden ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönüş yapan 10 bin 330 kişi, Ankara ve Konya’daki Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında tedbir amacıyla karantina altına alındı.

Çin’de ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan Corona virüsünün geçtiğimiz günlerde de ülkemizi de etkilediği resmen açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre şu an ülkemizde Corona virüsüne yakalanan 6 kişi bulunuyor.

Ülkemizdeki vakaların sayısının artmaması için ise spor müsabakalarının seyircisiz oynanması gibi çeşitli önlemler alınıyor. Bu önlemlerin arasına Umre’den dönen kişilerin karantinaya alınması da eklendi. Şu an için resmi rakamlara göre Suudi Arabistan’da 103 Corona virüsü vakası bulunuyor ve Suudi Arabistan’dan gelenler tedbir amacıyla karantina altına alınıyor.

Corona virüsü sebebiyle Konya ve Ankara’daki yurtlarda karantina

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Ankara’da bulunan 2.064 kişilik kapasiteye sahip Şehit Özel Harekat, 1.880 kapasiteli Milli İrade, 1.448 kapasiteli Gölbaşı yurtları karantina için ayrıldı. Bu yurtların toplam kapasitesi ise 5.392. Konya’da ise 2.228 kişi kapasiteli Tahir Büyükkörükçü ve 2.710 kapasiteli Kutalmışoğlu yurtları karantina için ayrıldı. Bu iki yurdun toplam kapasitesi ise 4.938.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir” ifadelerini kullandı.