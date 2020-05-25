Unc0ver 5.0 Jailbreak, İlk Güncellemesini Aldı

iOS 11 ve üstü tüm sürümlerde çalışan jailbreak Unc0ver 5.0, yayınlanmasının üzerinden sadece 24 saat geçmiş olmasına rağmen yeni bir güncelleme aldı. Unc0ver 5.0.1 olarak kodlanan güncelleme, jailbreake yeni özellikler getiriyor ve kararlılığı artırıyor.

iPhone'larda kullanılan iOS işletim sisteminin kırılması, telefonun tüm özelliklerinin denetlenip, özelleştirilebilmesine yardımcı oluyor. "Jailbreak" olarak isimlendirilen bu işlem, kullanıcılardan da büyük ilgi görüyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ise iOS 11 ve üzeri tüm sürümlerde kullanılabilen bir jailbreak yayınlandığından bahsetmiştik. Dün ise Unc0ver 5.0 adlı bu jailbreakin ilk kararlı sürümü yayınlandı.

iOS 11 ve üzeri tüm iOS sürümlerinin zincirlerini kıran jailbreak: Unc0ver 5.0

Doğru kullanıldığı takdirde iPhone'lara hem çok önemli yenilikler kazandıran hem de telefonun performansını artıran Unc0ver 5.0, yayınlandıktan neredeyse 24 saat sonra "5.0.1" kodlu yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile jailbreak, kullanıcılar için sistem ve uygulamalar için güvenliği en üst seviyede tutarken uygulamalara sınırsız depolama erişimi verebilme imkanı bulunuyor. Ayrıca güncellemeyle jailbreakin kararlılığı artırılıyor ve bilinen bazı sorunlar da gideriliyor.

iOS sürümünüz 11 ve üzeriyse Unc0ver 5.0, sizin için de iyi bir tercih olabilir. Üstelik kısa süre önce yayınlanan Unc0ver 5.0.1 güncellemesi, geliştiricilerin bu jailbreaki kendi haline bırakmayacağını gösteriyor. Bununla birlikte jailbreak işleminin telefonunuzu siber saldırılara karşı daha savunmasız kılacağını da aslı unutmamanız gerekiyor.

iOS 11 ve üzeri tüm iOS sürümlerinde çalışan Unc0ver 5.0'ı indirmek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Geliştirici ekibin 24 saat içerisinde yayınladığı Unc0ver 5.0.1 güncellemesine erişmek içinse burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Son olarak, jailbreakin riskli bir işlem olduğunu ve aşamaları doğru yapmadığınız takdirde büyük sorunlarla karşılaşabileceğinizi hatırlatalım.