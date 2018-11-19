12 Aralık 2018 tarihinde vizyona girerek izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan filmden ilk fragman bugün yayınlandı.

12 Aralık'tan itibaren, 12 gün süreyle vizyona girecek olan Once Upon a Deadpool'dan ilk fragman geldi. Deadpool 2, 18+ sınırının kaldırıldığı ve yeni sahneler çekilip eklenerek 13+ sınırına çekildiği bir versiyon olarak izleyicilerle buluşacak.

Başlarda yılbaşına özel yeni bir film olacağı söylentileri ile hayranlarını sevindiren yapım, ikinci filmin farklı bir versiyonu olarak duyurulunca biraz hayal kırıklığı yaratmıştı.

Fragmandan dahi film için yeni sahneler çekildiği ve birçok sahnenin çöpe gittiği anlaşılabiliyor. Aşırı şiddet sahnelerinden, küfürlü konuşmalardan oluşan filmin kadrosunda bir de yeni isim var: Fred Savage.

Çok büyük bir sürpriz olmazsa film ABD dışında hiçbir ülkede vizyona girmeyecek. ABD'de de ise film sadece 1 dolarlık biletlerle izlenebilecek. Daha önce filmden elde edilecek tüm gelirin bir kanser vakfına bağışlanacağı açıklanmıştı.