Sony’nin oyunlarından ilham alınarak filme uyarlanan Uncharted’ın vizyon tarihi ertelendi. Hakkında oldukça az detay gün yüzüne çıkan ve istikrarlı bir yapım süreci gerçekleştirmekte zorlanan film, şu ana kadar altı yönetmen değiştirdi ve oyuncu kadrosu hakkında da iki ismin dışında neredeyse hiçbir detay bilinmiyor.

Nathan Drake, bir süredir beyaz perdeyle buluşmak için gün sayıyor. Senaryosunun tamamlanmasının üzerinden yaklaşık üç sene geçmesine karşın şu ana kadar altı yönetmen değiştiren filmin şimdi de vizyona giriş tarihi ertelendi. Nathan Drake karakterini canlandıran Tom Holland’ın başrolünü üstlendiği film, planlanan tarihten üç ay sonra beyaz perdeyle buluşacak.

Deadline tarafından elde edilen bilgilere göre ilk başta 18 Aralık 2020 tarihinde vizyona girmesi planlanan film, 5 Mart 2021 tarihine kadar beklemek zorunda kalacak. Fakat filmin şu ana kadar altı yönetmen değiştirdiğini ve hâlâ yedinciyi bulmak için çabaladığını göz önünde bulundurursak, vizyona giriş tarihinin tekrar ertelenmesinin oldukça muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Sony’nin, Zombieland ve Venom filmlerinin yönetmen koltuğunda oturan Reuben Fleisher ile irtibata geçmeyi planladığı da iddialar arasında yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosundan yalnızca iki isim biliniyor:

Sony, belirlenen tarihte filmi vizyona sokmak için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Spider’-Man filmleriyle yıldızı parlayan Tom Holland’ı da çalışmalara mümkün olduğunca çabuk dahil etmek isteyen Sony, vizyon tarihinin tekrar ertelenmemesi ve gişede bir felaket yaşamamak için kararlı adımlar atmayı planlıyor. Filmde, Tom Holland’ın canlandırdığı Nathan Drake karakterinin akıl hocası ‘Sully’ rolünü de Mark Wahlberg üstleniyor. Elde edilen bu bilginin dışında filmin oyuncu kadrosuna dair başka herhangi bir detay bulunmuyor. Hatta oyuncu kadrosunun tam olarak seçilip seçilmediği de netlik kazanmış değil. Fakat elde edilen bilgilere göre film, genç Nathan Drake ve Sully’nin ilk maceralarını konu alacak.

Uncharted oyunlarının öncesini konu alan filmin vizyon tarihi şu an için 5 Mart 2021 olarak belirlendi. Filmin nasıl bir yol izleyeceğini ve beklentiyi karşılayıp karşılamayacağını ise zaman gösterecek. Son gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takipte kalın.