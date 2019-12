Uncharted Geliştiricisinden Heyecanlandıran PS5 Açıklaması

Oyun dünyası nefesini tuttu, PlayStation 5’i bekliyor. Söylenti kazanının iyiden iyice dolduğu bugünlerde Naughty Dog Başkanı Evan Wells, PS5'in süper hızlı yükleme süresi ile oyunculara bambaşka bir deneyim yaşatacağını söylüyor.

Şimdiye kadar duyduklarımızdan yola çıkarak, Sony’nin bir sonraki oyun konsolu PlayStation 5’in bomba gibi özelliklerle geleceğini söylemek sanırım yanlış olmaz. PS5’in önümüzdeki yılın Ekim-Aralık ayları arasında tanıtılacağını geçtiğimiz ay öğrenmiştik.

Eski nesil oyunlarla uyumluluk, ışın izleme teknolojisi ve 8K çözünürlük desteği, yeni nesil PlayStation’ın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor; ancak PS5’in gizli silahı bekleme ekranlarını saliseler ile ölçtürtecek katı hal sürücüsü yani SSD’si olacak.

İkonik video oyun serileri Uncharted ve The Last of Us'ın arkasındaki şirket olan Naughty Dog’un Başkanı Evan Wells, PlayStation 5 ile gelecek SSD’nin oyun biçimimizi değiştireceğine inanıyor. The Verge ile bir röportaj gerçekleştiren Wells, insanların SSD sayesinde oyunlarına geri dönmek için asla beklemek zorunda kalmayacaklarını ifade etti.

Konsollar, hem oyun akışı hem de sistemsel işlevleri nedeniyle bekleme süreleri konusunda oyuncuların beklentilerini pek de karşılayamıyor; ancak PS5 ve Xbox Project Scarlett gibi yeni nesil oyun konsolları ile uzun bekleme süreleri ilelebet tarihe karışabilir. Wells'in dediği gibi, PlayStation 5’e eklenecek bir SSD, oyuncuların bambaşka bir deneyim yaşamasını sağlayabilir.

Yukarıda da söylediğim gibi, PS5’in önümüzdeki yılın Ekim-Aralık ayları arasında tanıtılacağını biliyoruz; ancak oyun konsoluna dair şu ana kadar çıkan hiçbir söylenti doğrulanmış değil. Dahası, tasarımın nasıl olacağı da henüz belli değil. PS5’in lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgiye sahip olacağımızı umuyoruz. PS5 hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şeyi buradaki içeriğimizden okuyabilirsiniz.