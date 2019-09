Bilgisayar ve konsol oyunlarının sıkça beyaz perdeye uyarlandığı bir sürecin içerisindeyiz ve bu yoldaki duraklardan bir tanesi de Naughty Dog’un popüler oyunu Uncharted. Yıllardır sinema salonlarına yolunu bulmayı bekleyen film için yine bir yönetmenin adı ortaya atıldı. İddialara göre Travis Knight, Uncharted filminin yönetmeni olabilir.

Sony’nin uzun süredir askıda bekleyen Uncharted filminin adı, bu sefer başka bir yönetmenle geçiyor. Deadline’da yer alan habere göre "Kubo and the Two Strings" ve Transformers spin-off’u "Bumblebee"nin yönetmeni Travis Knight, başrolünde Tom Holland’ın yer aldığı Uncharted filminin yönetmenlik koltuğuna oturacak.

Sony, uzun yıllardır Naught Dog’un popüler oyun serisinin uyarlamasını hayata geçirmeye çalışıyor. Spider-Man ile büyük bir popülerlik kazanan Tom Holland ise Nathan Drake’in genç hâlini canlandıracak.

Ne olacak bu Uncharted filminin hâli?

Çekimlerin önümüzdeki senenin başlarında başlaması ve 2020 yılının aralık ayında da vizyona girmesi planlanıyordu ancak Disney ve Sony’nin Marvel Sinematik Evreni’nde yer alacak yeni bir Spider-Man filmi için anlaşmaya vardığı yönündeki haberler ile birlikte Tom Holland’ın Uncharted’dan önce Spider-Man kostümünü giyip giymeyeceği belirsizliği ortaya çıktı.

Travis Knight’tan önce filmin yönetmenlik koltuğuna Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), Shawn Levy (Stranger Things) ve David O. Russell’ın (Silver Linings Playbook, American Hustle) geçeceği konuşulmuştu. Travis Knight’ın kalıcı mı olacağı yoksa bu yönetmenlerin izinden mi gideceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Peki siz Uncharted uyarlaması bir film hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu oyun serisi beyaz perdeye başarıyla uyarlanabilir mi? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.