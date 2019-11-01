Kırşehir, Abdal Müziğiyle UNESCO’dan Tescil Aldı

Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırşehir Valiliği tarafından 4 Nisan’da yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Kırşehir, Abdal müziği ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil oldu. Müzik kategorisinde bu ağa katılan ilk şehir de Kırşehir olarak tescillendi.

Bozlak kültürü ve birbirinden değerli halk ozanlarıyla tarihimizde önemli bir yeri bulunan Kırşehir’in Abdal müziği konusunda bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi büyük halk ozanlarının icra ettiği Abdal müziği, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında dâhil edildi.

Kırşehir şehriyle özdeşleşmiş olan Abdal müziğinin böyle bir tescil alması, hem şehir adına hem de bu müzik kültürünün devamı adına oldukça önemli bir gelişme. Kırşehir Valisi İbrahim Akın da yaptığı açıklamada şehrin müzik kültürünün UNESCO tarafından tescillenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Vali: 'Bu tescil, kültürümüz için oldukça önemli'

Kırşehir’in müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den dâhil olan ilk şehir olduğunu vurgulayan Akın, şu ifadeleri kullandı: “Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Yönetim Kurulu toplantısında projenin desteklenmesi kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda ilgili kurumların görüşleri alınarak abdallık ve bozlak geleneğinin şehre bıraktığı kültürel miras ile yerel ve ulusal anlamda tanınan müzisyenlerin varlığıyla başvuru yapıldı.

Sonuç olarak Kırşehir UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil oldu. Kırşehir, müzik alanında ağa kabul edilen ilk şehir. İlimizin müzik alanında tescillenmesinin kaynağı olan Muharrem Ertaş’ı, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ı, Hacı Taşan’ı, Çekiç Ali’yi ve bu kültüre katkı sağlayan tüm ozanlarımızı saygıyla yâd ediyorum."

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise yaptığı açıklamada kentin UNESCO tarafından tescil almasının çok büyük bir başarı olduğuna değindi. Kırşehir'in ağa dâhil olmasıyla müzik kültürünün temsilinin daha da iyi yapılacağını vurgulayan Ekicioğlu, kentin birçok yerinde müziğin etkisinin görüldüğünü bunun artarak devam edeceğini belirtti.