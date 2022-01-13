Unicredit, Türkiye İçin 2 Yıllık Tahminlerini Paylaştı

İtalya'nın en büyük bankası Unicredit, Türkiye ile ilgili 2022 ve 2023 tahminlerini paylaştı. "Türkiye için kusursuz fırtına yaklaşıyor." ifadelerinin kullanıldığı rapor, 2022 yılının 2021'i aratacağını öngörüyor. Rapora göre 2023'te, Türkiye'de çok büyük değişimler olacak.

İtalya merkezli finans devi Unicredit, Türkiye ile ilgili 2022 ve 2023 tahminlerini paylaştı. Hazırlanan raporda hem 2021 yılına hem de 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin tahmini verilere değinen uzmanlar, ülkemiz için çok çarpıcı ifadeler kullandılar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Unicredit'in Türkiye'yle ilgili raporuna yakından bakalım.

İtalya'nın en büyük bankası Unicredit'in hazırladığı rapora göre Türkiye, 2022'de daha yüksek enflasyon ile karşılaşacak. Uzmanlara göre TÜİK, 2022 genelinde yüzde 50'nin üzerinde enflasyon verisi açıklayacak. 2022 yılı sona erdiğinde ise yıllık enflasyonun yüzde 37 seviyesinin görüleceğini öngören Unicredit yetkilileri, 2023 yılın enflasyonunun ise yüzde 18,7 olacağını düşünüyor.

"Dolar/TL, yeniden 18'e yükselecek"

Unicredit'in Türkiye raporunda Türk lirası ve döviz kurları pariteleriyle ilgili de tahminlerde bulunuluyor. Bankaya göre dolar/TL, 2022 sonunda bir kez daha 18 seviyelerine ulaşmış olacak. İtanyanlar, euro/TL paritesininse 2022 sonunda 19,80'e ulaşacağına inanıyorlar. 2023 tahminlerini hükümet değişikliği olacak gibi yapan ekonomistlere göre dolar, önümüzdeki yıl 13,50 TL seviyesinde olacak. 2023 sonu euro/TL paritesi için yapılan tahminse 14,58.

"Türkiye için kusursuz fırtına yaklaşıyor"

İtalya'nın en büyük bankası tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz indirimine devam etmek durumunda kalacak. Yıl sonuna geldiğimizde ise yüzde 12'lik politika faiziyle karşılamış olacağız. Mevcut politikaların Türk lirasındaki değer kaybını devam ettireceğini düşünen Unicredit, kur korumalı TL mevduat hesaplarının da işe yaramayacağını ifade ediyor. Unicredit, "Türkiye için kusursuz fırtına yaklaşıyor." ifadelerini kullandı. İtalyanlara göre mevcut hükümet konuyla ilgili yeni adımlar atıp tedbirler alacak ancak kriz, ne yazık ki bu tedbirlerle çözülemeyecek. Hatta Unicredit'e göre alınacak ek tedbirlerin ters tepme olasılığı da mevcut.