Öğrenci Harçlarının Geri Geldiği İddiası Sosyal Medyanın Gündeminde: İşin Aslı Ne?

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2011-2012 eğitim ve öğretim yılı itibariyle örgün öğretimden kaldırılan ve şimdi ‘üniversite harçlarının geri getirildiği’ iddiası ile sosyal medyanın gündemine oturan olay doğru mu?

Örgün öğretim gören (1. öğretim / gündüz) üniversite öğrencileri, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılına kadar ‘Katkı Payı’ adı verilen üniversite harcı ödüyorlardı. 2012 yılı itibariyle bu ücret kaldırılmış ve sadece ikinci öğretim ile kısıtlandırılmıştı.

14 Temmuz’u 15 Temmuz’a bağlayan gece yayınlanan Resmî Gazete kararıyla birlikte bu durum eski haline getirildiği, öğrencilerin tekrar harç ödeyeceği sanılarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak bu durum sandığınız gibi değil.

Üniversite harçları geri getirilmedi, hala devlet ödüyor

Resmi Gazetede yayınlanan bu karar, insanların üniversite harçlarının örgün öğretim için geri getirildiğini sanmasına sebep oldu. Aslına bakarsanız bu normal bir yanılsama zira sadece kararı okuyarak bu kanıya çok kolay varılıyor. Ancak mevzuatı okursanız aşağıdaki maddelerde durumun aslını görebilirsiniz.

Buradan ulaşabileceğiniz Resmi Gazetede kararın altına gidip 3. maddeye gelirseniz, burada öğrenci katkı payı ücretlerinin hâlâ devlet tarafından karşılandığını görebilirsiniz.
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