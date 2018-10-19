Pappa-Fest Üniversiteye Hoşgeldin Partisi, İstanbul Mori Performance ev sahipliğinde 28 Ekim'de gerçekleşecek.

Bir “Next-İn Enterteinment” organizasyonu olan Pappa-Fest Üniversiteye Hoşgeldin Partisi, üniversite hayatına yeni başlayan ve döneme yeni başlayan öğrencilerinin motivasyon ve heyecanına katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek. Norm Ender, Merve Özbey, Chees Brothers gibi ünlü isimlerin de yer alacağı parti, direkt olarak üniversite öğrencilerini hedef alıyor.

28 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Mori Performance’ta gerçekleşecek olan Pappa-Fest Üniversiteye Hoşgeldin Partisi, saatler 21:30’u gösterdiğinde başlayacak ve 18 yaş üstü olma zorunluluğu olacaktır. 1200 kişi ile sınır olan etkinlik hakkında bilgi almak için pappafest.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.