University4Society 2018-2019 Dönemi Başladı

University4Society girişim fikrinden önce girişimci yetiştirmeyi amaçlayan, Türkiye’nin 7 bölgesinde düzenlenen en kapsamlı girişimcilik programıdır.

‘Girişimciliğin İlk Durağı’ mottosuyla yola çıkan University4Society’nin bu dönem 40 üniversitede yarı finalleri düzenlenecek ve üniversite etkinliklerinden çıkan girişimci ruha sahip kişiler hızlandırma programına dahil edilip, desteklenecekler. Sen de girişimci veya üniversite temsilcisi olarak University4Society’nin bir parçası olmak istemez misin?

University4Society, üniversite etkinlikleri, girişimcileri hızlandırma programı ve büyük final olmak üzere üç aşamalı şekilde ilerlemektedir.

University4Society üniversite etkinliklerini, gönüllü üniversite temsilcileri kendi üniversitelerinde düzenleyerek bulundukları üniversitede ve şehirde genç girişimcilere kapı açmaktadır. Program üniversite etkinlikleriyle sınırlı kalmayıp tüm sene sürerek, genç girişimcileri 0 noktasından alıp, girişimciliğin tüm reflekslerini öğrenmiş hale getirmeyi amaçlamaktadır.

University4Society girişimcisi ve gönüllüsü olan herkes, Türkiye’nin en geniş girişimci-yatırımcı networkünün bir parçası olmaktadır.

University4Society programı girişimci olarak hayallerini gerçekleştirmek isteyen tüm üniversite öğrencilerini bekliyor. Siz de bu oluşumun bir parçası olmak istiyorsanız üniversite etkinliklerinden birinde yerinizi alabilir ve Türkiye’nin En Kapsamlı Girişimcilik Programı’na dahil olabilirsiniz.

University4Society tarafından düzenlenen etkinliklerde yer almak istiyor ya da etkinlikler hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız university4society.com/etkinlikler web sitesini ziyaret edebilirsiniz.