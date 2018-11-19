Ünlü Analist: Sony'nin E3 2019'u Pas Geçmesi Çok Büyük Hata

Endüstri analisti Michael Patcher, Sony'nin E3 2019'a katılmamasının hiç de iyi bir karar olmadığını düşündüğünü belirtti.

Bu haftanın başında, 24 senelik E3 tarihinde her fuara istisnasız katılan ve sunum yapan Sony, 2019 yılında yapılacak olan fuarda yer almayacağını resmen doğrulamıştı. Bunun üzerine oyun dünyası adeta çalkalanmış ve onlarca teori dönmeye başlamıştı.

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Game Informer'a konuşan Sony, daha inovatif ve farklı fikirlerle oyuncuların karşısına çıkacaklarını söylese de bu insanları çok da tatmin etmemişti. Endüstrinin önemli analistlerinden Michael Patcher, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Bana kalırsa fuarı pas geçmek çok büyük bir hata. Büyük bir stand kurmayacak olsalar da orada olmalarını beklerdim. Bu büyük bir süpriz oldu benim için. Fuarı neden pas geçtiklerine gelirsek, bana kalırsa tüm konu gelecek olan oyunların zamanlamasıyla ilgili. Duyuracak yeni bir şeylerinin de kalmadığını düşünüyorum. Yine de orada olmalılardı."

Bugün gelen PS5 dedikoduları ile birlikte yapbozun parçaları yavaş yavaş yerine oturuyor gibi.