Ünlü Analiste Göre Microsoft, İki Yeni Xbox Modeli Çıkaracak

ABD'de oyun, sosyal medya ve elektronik ürünler hakkında yaptığı analizler ile tanınan Michael Pachter, Microsoft'un bir sonraki Xbox için bir değil iki model üzerinde çalıştığını iddia etti. Pachter'a göre bu iki modelden biri güçlü donanımıyla öne çıkarken diğeri ise uygun fiyatı ile oyunseverler ile buluşacak.

Sony ve Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları hakkında ortaya atılan iddialar her geçen gün artıyor. Son zamanlarda Microsoft'un 4 yenilik üzerinde çalıştığı, bunlardan ikisinin mevcut Xbox One oyun konsolları ile alakalı olduğu ve diğer ikisinin de yeni Xbox'lar ile ilgili olduğu konuşuluyordu.

GamingBolt'un analist Michael Pachter ile yaptığı röportajda Pachter, Microsoft'un iki yeni Xbox Scarlett ile karşımıza çıkacağını iddia etti. Pachter, aynı zamanda bu iki yeni üründen birinin uygun fiyatlı olacağını, diğerinin ise güçlü donanımıyla klasik bir ev tipi oyun konsolu olacağını söyledi. Pachter, konuşmasına şöyle devam etti:

"Uygun fiyatlı olan yeni cihazın Steam'e benzer bir mantıkta, yalnızca indirilen oyunlar ile çalışan sabit disk veya disk sürücüsü olmayan bir cihaz olmasını bekliyorum. Ayrıca cihazın 4K özelliği olmayacağını ve 100 $ civarında bir satış fiyatıyla piyasaya çıkacağını tahmin ediyorum. Diğer cihazın ise satış fiyatını 400 $ olarak tahmin ediyorum. Bu cihazda 4K desteğiyle birlikte sanal gerçeklik desteği de olabilir."

Sony ve PlayStation hakkında da konuşan Pachter, "Bence Sony 4K ve 240 FPS özellikli PSVR destekli tek bir cihaz geliştirecek. Sony'nin Xbox gibi ikinci bir cihaz geliştirmesi beni şaşırtır." ifadelerini kullandı.

Microsoft'un kurduğu altyapının, indirme odaklı bir oyun konsolu sunmak için daha elverişli olduğunu belirten Pachter, "Sony'nin geliştirdiği PlayStation Now da benzer mantıkta çalışıyor fakat PlayStation Now'u yalnızca PlayStation'ınızda kullanabiliyorsunuz. Microsoft'un avantajı ise Play Anywhere özelliği sayesinde Xbox için aldığınız bir oyunu kişisel bilgisayarınızda da oynayabiliyorsunuz. Microsoft yeni nesil Steam'e benzer indirme odaklı oyun konsolları için rakiplerine göre daha önde." dedi.

Son dönemde bulut oyunlarına yönelen Microsoft'un güçlü donanımıyla gelecek yeni Xbox'ın yanında indirme odaklı bir cihaz daha geliştirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Oyun konsolu geliştiricilerinin yeni ürünlerini görmek için biraz daha beklememiz gerekebilir. Firmaların yeni ürünlerini, 2019'da düzenlenecek E3 fuarında tanıtması bekleniyor.