Ünlü Astronotun Bu Ay Paylaştığı 10 Muhteşem Uzay Görüntüsü

Avrupa Uzay Ajansı’nın tam bir sosyal medya fenomenine dönüşen astronotu Alexander Gerst, düzenli olarak uzaydan çektiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaşıyor. Bu şansa erişen sınırlı sayıda insanlardan birisi olarak Gerst, uzayı ve Dünya’yı kendi gözünden görmemize olanak tanıyor.

Alman asıllı Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst, dünyanın en gelişmiş uzay yapısı olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 6 ay geçirmiş birisi. Aslında kendisi bir jeofizik uzmanı ve volkanbilimci. 6 aylık Blue Dot (Mavi Nokta) görevini 2014 yılında tamamlayan 42 yaşındaki astronot, şu sıralar istasyona eklenecek olan Expedition 57 isimli parça için Horizon isimli görevin komutanı olarak görev yapıyor.

Gerst’in Twitter hesabı ise uzay konusunda bilgilenmek ve büyülenmek isteyenlerin toplandığı bir alana dönüştü. Şu an 1.2 milyon takipçisi bulunan hesabından düzenli olarak paylaşım yapan Gerst, her fırsatta uzaydan gelen belki de en güzel manzaraları bizimle paylaşıyor. Eğer içinizde bir yerde uzaya yönelik önlenemez bir merak varsa, sizin için kendisinin son 1 ayda paylaştığı en güzel fotoğrafları derledik.

10. "Bir tarafta muazzam Volga Nehri deltası ve diğer tarafta İran ile Hazar Denizi":

9. Geçtiğimiz ay gerçekleşen Ay tutulmasının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görünüşü:

"@Space_Station'dan Ay tutulmasının fotoğrafını çektim. Yakalamak zordu. Hafif mavilik olarak gördüğünüz aslında Dünya'nın atmosferi, Ay'ın 'içine dalmasından' hemen önce."

Bu da aynı tutulmanın Güney Atlantik üzerinden görünüşü:

8. İstasyondan gün doğumu:

7. Dünya atmosferinin uzaydan daha yoğun olması nedeniyle kırılan ışık:

"Kozmik bir Fata Morgana. Atmosferin ışığı nasıl kırdığına bakın, Ay'ın şekli bozuluyor. Ufuk çizgisinin altına düştükten sonra bile hala görülebilir."

6. Kaliforniya'daki büyük yangının uzaydan görünümü:

"Kaliforniya yanıyor. Bu yangınları uzaydan bile izlemek korkutucu. Gezegendeki eski meslektaşlarım olan itfaiyecilere uzaydan bir mesajım: Güvenle kalın dostlar!"

5. Dünya'yı kadın bir ressam olarak görmek ve öyle anlatmak:

"Bu eskizleri resmettiğini her gördüğümde; bana güzelliğini göstermek beni etkilemek için yaptığını düşünüyorum. Aslında bu nedenle yapmıyor."

4. Portekiz üzerindeki kum fırtınasını uzaydan bir bütün halinde görmek:

3. SpaceX'in Dragon kapsülü içindeki bilimsel çalışmalarla Dünya'ya gönderiliyor:

"Bir Dragon'u vahşi doğaya bıraktık. İçinde çözülmüş sırlar ve gizemlerle birlikte."

2. Kuzey Işıkları:

"Her seferinde akıllara durgunluk verici oluyor. Bunu gören ilk kaşiflerin, daha önce hiç duymadıkları Kuzey Işıkları hakkında ne düşündüklerini merak ediyorum."

1. Afrika Tanzanya'da yer alan dünyanın en büyük sönmüş volkanlarından Kilimanjaro Dağı:

"Görkemli Kilimanjaro, iki gün peşpeşe çekildi (Bunlardan biri gün batımından hemen önce). Bir gün o dağa tırmanacağım."