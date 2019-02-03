Ünlü DJ Marshmello, Fortnite Oyuncularına Konser Verdi

Son dönemlerin en fazla oyuncu kitlesine sahip oyunu Fortnite, popüler DJ Marshmello'nun konseri ile oyuncularına keyifli dakikalar yaşattı. Binlerce sunucudan aynı anda başlatılan bu konser 10 dakika boyunca sürdü ve ardından oyuncular silahlanarak savaşmaya devam ettiler.

Dünyanın en ilginç DJ'lerinden olan Marshmello, bu hafta sonu Fortnite'da canlı bir konser verdi. Oyun haritasının Pleasant Park'taki bölgesinde, binlerce sunucuda aynı anda gerçekleşen 10 dakikalık konser boyunca oyundaki tüm silahlar devre dışı bırakıldı ve kullanıcıların sadece dans etmelerine izin verildi.

Geoff Keighley, bu oyun içi konseri aynı anda 10 milyon oyuncu izlediğini ve bir o kadar da oyuncunun giriş yapamadığı belirtti. Ek olarak, bu büyük etkinliği kaçıran oyuncular bugün 23.00'da tekrarlanacak olan gösterinin tadını çıkarabilecekler.

Etkinliğin bir diğer farklı yönü ise, konser sona geldiğinde ve müzik durduğunda 3 saniyelik bir geri sayım başlıyor ve ardından tüm silahlar aktif ediliyor. Böylece oyuncular rekabete kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

Marshmello'nun konserini aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz.