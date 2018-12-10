Ülkemizdeki birçok yolcu uçağının da üreticisi olan Boeing, Mühendislik ve Teknoloji merkezini düzenlenen törenle açtı.

Boeing'in Türkiye ile arasındaki iş anlaşmalarının ve birlikteliğinin bir uzantısı olarak açılışını gerçekleştirdiği teknoloji merkezinde önemli açıklamalar yapıldı. Özellikle son dönemde CH-47 Chinook ağır nakliye helikopteri ve Barış Kartalı projesiyle güçlenen ilişkilerin yıllar boyu sürmesi bekleniyor.

Törende söz alan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Boeing ile yapılan işbirliğinin daha geniş bir yelpazede birçok fakrlı anlaşmaya zemin hazırladığını belirtti. Kurulan yeni tesisin havacılık alanında önemli atılımlara neden olacağını belirten Bakan Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Boeing, Türkiye'de gerek Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ/TAI) gerek diğer şirketlerimize belirli işleri veregelmiştir ama Türkiye sadece Boeing'in belli parçalarını imal eden ülke olmaktan öte gitmiyor. Boeing'i gezerken 747'lerin yanına gittiğinizde hemen sizi götürürler ‘iniş takım kapağı Türkiye'de yapılmıştır' derler. Onun önünde bir fotoğraf çektirirsiniz. Güzel parça ama artık iniş takım kapağı, irtifa dümeni… Bunların çok ötesine geçmemiz lazım diye düşünüyorum, çıtayı yükseltmeliyiz. Bu ülkedeki kabiliyeti gördükçe de yükseleceğine inanıyorum. Boeing Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi bence bunun bir işareti. Türkiye, sırf alt yüklenici olarak kullanılan, tedarik zincirine bir imalatçı olan, fiyat avantajı sağladıkça da imal edebilir bir ülkenin ötesinde olmalı."

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, şirketin 70 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürdüğünü ve havacılık sektöründe ivme kazanan Türkiye ile önemli işler başaracağına inandığını belirtti. Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki 70 yılımız boyunca çok başarılı çalışmalar yaptık. Türkiye Beoing için sadece güçlü büyüyen bir pazar değil çok önemli bir ülke. Bu tabloya baktığımızda Türkiye'nin Boeing'in stratejik ülkeleri arasına aldık. Bu plan Türkiye'nin havacılıkta ve rekabetçilikte büyümeyi yakaladığı plandır."