Ünlü Havayolu Şirketi British Airways'e Siber Saldırı

British Airways, online işlem yapan 380.000 müşterisine ait bilgilerin sızdırıldığını duyurdu.

İngiliz havayolu şirketi British Airways tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında havayolu firmasının web siteleri ve mobil uygulamalarından yer ayırtan müşterilerin kişisel ve finansal bilgileri sızdırıldı.

British Airways, gerçekleşen siber saldırı sonrasında, “Bu suç faaliyetinin sebep olduğu aksaklık nedeniyle derin üzüntü duymaktayız” biçiminde bir özür metni paylaştı.

Müşterilere ait verilerin çalındığının açıklanmasının ardından, British Airways’in çatı kuruluşu olan International Airlines Group’un (IAG) hisseleri Londra borsasında güne %3,5 değer kaybıyla başladı.