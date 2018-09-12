Ünlü İlaç Şirketinin CEO’su, İlaç Fiyatlarına Zam Yaptı

Ülkemizde son aylarda şaşkınlıkla izlediğimiz her türlü ürünün zamlanması durumu, ilaç sektörünü de etkilemeye başladı. Bu duruma bir darbe de Pharma’nın CEO’sundan geldi ve bazı ilaçlara %400 oranında zam uygulandı.

Gıdadan giyime her türlü piyasa ürünü önüne geçilemez bir şekilde zamlanmaya başladı. Çoğumuzun şaşkınlıkla izlediği bu sürece, şimdilerde ilaç şirketleri de dahil oluyor. Konu hakkında Financial Times’a açıklamada bulunan ünlü ilaç şirketi Pharma’nın CEO’su, zamların para kazanmak için ahlaki gereksinim olduğunu öne sürdü.

Öncesinde 475 dolar olan antibiyotik fiyatını şimdilerde 2.396 dolara çıkaran firma, bu zammın bir gereksinim olduğunu savundu. Özellikle önemli antibiyotiklere gelen zamlar, CEO’ya göre olması gereken bir süreç. Aslında bakılacak olursa, zamlar bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz ay Nostrum Laboratories’in CEO’su Nirmal Mulye de nitrofurantoin’in (antibiyotik) fiyatını 474,75 dolardan 2,392 dolara kadar artırmıştı. Uzun yıllardır kullanılan ilaç, özellikle idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktaydı.

Mulye’de verdiği röportajda, Pharma’nın CEO’su ile benzer açıklamalarda bulunmuş ve ürünü yüksek fiyatlara satmanın ahlaki bir gereklilik olduğunu söylemişti. Ancak ilaç sektörüne gelen zamlar, tekstil sektörüne gelen zamlardan çok daha fazla önem arz ediyor. Sağlık söz konusu olunca, her ilacın olabilecek en ucuz fiyata satılması hepimizin ilaca ulaşımı açısından değer taşıyor.