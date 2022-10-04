Dünyaca Ünlü Moda Markasından Piksel Kıyafet Gösterimi

Dünyaca ünlü moda markası Loewe, Minecraft'tan fırlamış gibi gözüken piksel kıyafetleriyle gösterim yaptı.

Gerçek dünya ve dijital dünyayı bir araya getirmeyi hedefleyen metaverse projeleri dünya çapında büyük bir çılgınlık yaratmışken, bu konuya en fazla yoğunlaşan sektörlerden birisi de elbette moda sektörüydü. Geçtiğimiz gün, moda sektörünün dijital dünyaya olan odağını gösteren bir etkinlik düzenlendi.

Paris Moda Haftası kapsamında gösteri düzenleyen Loewe, piksellerden oluşan kıyafetlerini modeller üzerinde sergiledi. Modellerin üzerindeki kapüşonlular, tişörtler, pantolonlar ve eşofmanların tamamı oyunlarda görmeye alışkın olduğumuz piksel piksel tasarımdan oluşuyordu.

Loewe’nin piksel kıyafet gösterisi:

Özellikle Facebook’un (yeni ismiyle Meta) metaverse projesini tanıtmasıyla birlikte bu sektöre olan ilgi büyük oranda artmıştı. Prada, Balenciaga ve Thom Browne gibi markalar, Meta’nın avatar mağazasına kıyafetlerini yüklemiş; Gucci, Roblox ile anlaşarak kendi sanal mağazasını kurmuş, Balenciaga da Fortnite ile anlaşarak oyun içi kıyafetlerini oyunculara sunmuştu.

Tabii metaverse ve benzeri projelerin gelecekte nasıl bir yere sahip olacağını ancak bekleyerek görebileceğiz. Günümüzde pek çok proje geliştirilmeye devam ederken, bu projelerin standart kullanıcılar tarafından benimsenmesi de zaman alacaktır.