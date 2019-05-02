Ünlü Modifikasyon Şirketi MANHART, BMW Z4'ü Yeniden Yarattı

Alman tuning şirketi MANHART Performance, BMW'nin Z4 modelini modifiye etti. Aracın orijinalliği bozulmadan yapılan çalışmalarda, otomobile kızgın bir hava katıldı.

BMW'nin spor modellerinden Z4, otomobilseverler için bir klasik haline dönüştü. Tasarımı, sesi ve performansıyla her dönem dikkatleri üzerine çekmeyi başaran BMW Z4, bu kez MANHART tarafından ele alındı. Alman tuning şirketi, Z4'ü orijinalinden fazla uzaklaştırmadan, yeniden tasarladı. Yaptıkları modifikasyon çalışmalarını Facebook üzerinden paylaşan MANHART ekibi, takipçileri tarafından bir kez daha alkışlandı. MANHART otomobilin ismini de MHZ4 500 olarak belirledi. İşte MANHART Performance tarafından modifiye edilen BMW Z4;

BMW Z4 üzerinde yapmış olduğu geliştirmeleri açıklamayan MANHART, bunun yerine görselliği ön plana çıkardı ve Z4'ün zaten şık olan tasarımını biraz daha agresifleştirdi. MANHART'la bütünlenmiş olan altın renkli çizgiler, Z4 üzerinde de kullanıldı. Hava giriş bölümlerinde de kullanılmış olan altın renkli çizgiler, Z4'e ayrı bir hava katmış oldu. Otomobile yerleştirilen gövde kiti de Z4'ün hem daha hacimli durmasını hem de daha sert bir yapı kazanmasına sebep oldu. Ön taraflardaki dokunuşların arka tarafa da uygulandığı MHZ4 500'ün arka kısmı ise şu şekilde görünüyor;

Keskin farlarıyla dikkatleri üzerine çeken BMW Z4, altın çizgileriyle de bir hayli uyumlu olmuş gibi görünüyor. Şirket şu ana kadar performansla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak 340 beygir güce sahip olan BMW Z4'ün yapılacak performans artışıyla çok daha güçleneceğinden eminiz.