Ünlü oyuncu Mert Fırat, İhtiyaç Haritası topluluğu ile Topluluk Liderleri Programı'na dahil oldu. Ayrıca Zeynep Arapoğlu da Bisikletli Kadın İnisiyatifi ile Türkiye'den programa katılan ikinci isim oldu.

Facebook, geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Facebook Communities Summit etkinliği sırasında Facebook Topluluk Liderleri Programı adında yeni bir proje başlatacağını ve bu proje ile birlikte Facebook’ta topluluk oluşturan ve bu topluluklara liderlik edenlere 1 milyon dolara kadar yatırım yapacağını duyurmuştu.

Sosyal medya devi, uygulama ve hizmet ailesi aracılığıyla Topluluk Liderleri Programı’na katılmaya hak kazanan isimleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye’den Bisikletli Kadın İnisiyatifi grubu yöneticilerinden Zeynep Arapoğlu ve İhtiyaç Haritası’nın kurucularından ünlü oyuncu Mert Fırat, Topluluk Liderleri Programı’na seçildi.

Dünya genelinde 6 binin üzerinde başvuru alan Topluluk Liderleri Programı’na Hindistan, Brezilya, Kenya, ABD ve Fransa’dan başvuru yapan beş topluluk lideri, İhtisas Ödülü almaya hak kazandı. Zeynep Arapoğlu ve Mert Fırat’ın da bulunduğu program katılımcısı 100 kişi ise topluluklarını geliştirmek için 50 bin dolara varan desteğin sahibi olacaklar.

Bisikletli Kadın İnisiyatifi’ni kuran 7 kadından biri olan Zeynep Arapoğlu, ülkemizde bisiklet topluluklarını büyük çoğunlukta erkeklerden oluştuğunu söyleyen Arapoğlu, bisikletli kadınlar için bir farkındalık yaratmak istediklerini belirtti. Arapoğlu, bisiklet binen kadın sayısını artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Mert Fırat’ın da kurucularından biri olduğu İhtiyaç Haritası ise Türkiye’nin herhangi bir bölgesinden ihtiyaç sahipleri ile bu ihtiyacı karşılamak isteyenlerin buluştuğu bir platform. Mert Fırat, oluşturdukları topluluğun sosyal dayanışma ve toplumsal eşitliğe hizmet ettiğine inandığını dile getirdi.