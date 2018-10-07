Soulja Boy lakaplı ünlü rap şarkıcısı, yeni albümünde Bitcoin'e ithaf ettiği bir şarkıya yer verdi.

Tüm dünyanın kendisini "Crank That" parçasıyla tanıdığı 28 yaşındaki ünlü rap şarkıcısı Soulja Boy, yeni ablümü “Young Draco”da Bitcoin’e ithaf ettiği bir şarkıya yer verdi. Direkt olarak “Bitcoin” olarak adlandırılmış olan şarkı, Soulja’nın 6,000 dolara aldığı Bitcoin’lerle nasıl 1 milyon dolar kazandığını anlatıyor.

Şarkıda Bitcoin ile yasa dışı maddeler sattığı gibi durumlardan bahseden rap şarkıcısı, ayrıca kripto paraları kullanarak gruplar yönettiğini de söylüyor. Paraları PayPal ve Cash App üzerinden gönderdiğini söyleyen Soulja Boy, ayrıca Litecoin’lere de sahip olduğu işaretini verse de şarkıda bu konuda detay vermiyor. Soulja Boy, şarkılarında kripto paralardan bahseden tek rap şarkıcısı değil tabii; zira Mims, Snoop Dogg, 3lauve, Young Dirty Bastard gibi rap şarkıcıları da çeşitli proje ve performanslarında bu konuya yer vermişlerdi.

En güncel örneklerden birisi de Eminem’in dünya çapında yankı uyandıran yeni albümü “Kamikaze”de Bitcoin’den bahsedilmiş olması. Eminem’in kendisi Bitcoin’den söz etmese de “Not Alike” şarkısında düet yaptığı yakın arkadaşı Royce Da 5’9”, şarkıda “bu ara herkes Bitcoin’de” diyor. Bunun dışında, 50 Cent lakaplı rap şarkıcısı da bu yılın başında Bitcoin sayesinde milyonlar kazandığını duyurmuştu.