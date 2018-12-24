ABD'li kadın rapçi Caz Hazmacatz, Siri'nin ses tonunu ayırt edilemeyecek kadar iyi taklit etmesiyle büyük ilgi çekti.

Sesli asistanlar hayatımıza girdiğinden beri ciddi amaçlarla kullanıldığı kadar eğlence malzemesi de oluyor. Ernie DaBeast isimli Twitter kullanıcısı, ABD'de yaşayan Caz isimli rapçi ile tanıştıktan sonra videosunu çekti ve tweet olarak gönderdi. Kadının Siri'nin sesini birebir taklit edebilmesi herkesi şok etti.

"Dün gece Siri'nin insan formu ile tanıştım."

Twitter'da videonun sahte olduğu veya daha sonra mix yapılarak sesin üzerine eklendiği söylenince, Caz isimli rapçi bir video da kendisi çekti ve sesin montajsız olduğunu ispatladı. Toplamda 1 milyona yakın etkileşim alan video şu şekilde:

"Bir başkasının kaydettiği videoda Siri sesinin sahte olduğunu söyleyenler olmuş. Arkadaşlarım aynı sesi tekrar yapmamı istediler ve işte karşınızdayım. Konuşma sesim her zaman iyi olmuştur ve bunu doğal biçimde yapabiliyorum. Kendimi bildim bileli böyleydi."