Dr. Disrespect'in Evi Silahlı Saldırıya Uğradı (Video)

Twitch'in en renkli simalarından olan Dr.Disrespect, yayın esnasında evinin silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek yayını terk etti.

Twitch, yapısı gereği canlı yayınların olduğu ve her an her şeyin yaşanabildiği bir platform. Ancak bu kez olanlar, Twitch dünyası için dahi daha önce görülmemiş bir absürtlükte. Yarattığı kendine özgü karakterle herkesin ilgiyle takip ettiği Dr.Disrespect, Call of Duty: Black Ops 4'ün betasını oynarken bir anda koltuğundan kalkarak evi kontrol etmeye gitti.

Geri döndüğünde evinin üst üste ikinci günde de silahlı saldırıya uğradığını ve arabayla evin önünden geçen kişiler tarafından kurşunlandığını belirten Dr. Disrespect, yayını kapatmak zorunda olduğunu belirtti.

Başta herkesin şaka sandığı olay, polis yetkilileri tarafından da doğrulandı. Bir aile sahibi olan ve olayın şokunu henüz atlatamayan Dr. Disrespect'in ve ailesinin durumu iyi. Polis güçlerininse konuyla ilgili soruşturması sürüyor. Umuyoruz olayın failleri yakalanır ve insanları eğlendirmeye çalışan Dr. Disrespect ve ailesinin güvenliği en yakın zamanda sağlanmış olur.