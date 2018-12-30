Telif haklarının korunması amacıyla Informir, telif hakkı ihlalinde bulunan korsan IPTV hizmetlerini engelleyeceğini ve yasaklayacağını belirtti.

MAG uydu alıcısı üreticisi Informir, telif hakkı sahiplerinden gelen şikâyetlerin ardından telif hakkı ihlalinde bulunan şüpheli IPTV sağlayıcılarının portallarını engelleyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda izinsiz IPTV hizmetleri ‘korsan’ TV alanında varlıklarını göstermeye başlamıştı. Son haberlere göre korsan IPTV hizmetlerine ABD ve Kanada vatandaşlarının erişim oranı %5,5. Bunun yanı sıra korsan hizmet sağlayıcılarının içerikleri o kadar çeşitli ki, diğer resmi televizyon şirketlerinin rekabet edebileceği bir boyutta değil.

Bu tür hizmetler, genellikle her yerde bulunabilen Android tabanlı platformlardan, özellikle bu tür hizmetlere adanmış donanımlara kadar neredeyse her şekilde ulaşılabilir durumda. “Özellikle bu tür hizmetlere adanmış donanımlar” dediğimiz cihazların hiçbirinin çıkış amacı, içerik üreticilerinin telif hakkını ihlal etmek değildi ancak üçüncü partiler aracılığıyla birer korsan güç haline geldiler.

Ukrayna merkezli ulusal IPTV uydu alıcısı sağlayıcısı Informir, telif hakkı sahiplerinden aldıkları şikeytler sonucunda şüpheli kanalları engelleme haklarının olduğunu bildirdi. Ülkemizde de sıklıkla kullanılan IPTV'ler konusunda çalışmalar hızlanmış durumda. İlerleyen günlerde bu tarz hizmet veren korsan şirketlere cezai işlem uygulanabilir.