Robert Rodriguez'in İlk VR Deneyimi The Limit Yayınlandı

Başarılı filmlere yönetmenlik yapan Robert Rodriguez'in ilk VR deneyimi The Limit yayınlandı.

From Dusk Till Dawn, Sin City ve Desperado gibi akıllara kazınan filmlerin yönetmeni Robert Rodriguez, VR filmi kervanına katıldı. Meksikalı yönetmenin VR ile ilk deneyimi olan The Limit filmi geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

20 dakika gibi bir süreye sahip filmde The Walking Dead’den Norman Reedus ve Machete, Avatar gibi yapımlarda oynayan Michelle Rodriguez yer aldı. Hem 2D hem de 3D seçenekleriyle satışa sunulan The Limit 4,99 dolarlık fiyatıyla VR platformları üzerinden izlenebiliyor.

Machete tadındaki The Limit filminde Michelle Rodriguez, süper suikastçi M-13 karakterine hayat veriyor. Sanal gerçeklik gözlüğünü takan izleyicilerse suikastçi M-13’ün de yardımıyla gerçek kimliğini öğrenmeye çalışan esrarengiz bir casusun gözünden olaylara tanıklık ediyor.

Filmin bir seriye dönüşebileceğini söyleyen Robert Rodriguez, eski filmlerinden bazılarını VR dünyasına taşıyabileceğini de açıkladı.

Filmin fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz: